На Нивках неадекватный мужчина швыряет с балкона вещи и пытается развести костер

В квартире на улице Туполева, 7А, неадекватный мужчина выбрасывает вещи с балкона пятого этажа. Видео происходящего на своей странице в Facebook опубликовал "Киев оперативный".

"Неадекватный мужчина выбрасывает вещи с окна, угрожает, что сам выпрыгнет и время от времени пытается развести костер на балконе", – написали в группе.

Отмечается, что за действиями киевлянина с соседнего балкона, а также с земли под домом наблюдают спасатели ГСЧС. Уже вызвали правоохранителей.

Напомним, 17 октября был арестован киевлянин, гонявшийся с ножом и молотком за девочками на Чоколовке в Киеве. Детям помогли прохожие, быстро вызвавшие полицию.

Кроме того, 26 октября в озере в Дарницком районе Киева 36-летняя женщина утопила своих детей – шестилетнюю дочь и пятилетнего сына. Женщину нашли в неадекватном состоянии на трассе под Киевом. По словам горе-матери, она решила, что "так будет лучше для них".

Также мы писали, что 27 октября в центре Киева неадекватный мужчина устроил потасовку и покусал людей. Инцидент произошел возле станции метро "Крещатик". После того, как его задержали, молодой человек разрыдался.