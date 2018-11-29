Киевлянин с другом догнали вора-иностранца, укравшего из авто сумку с деньгами

Сегодня, 16:26

Воровство произошло на Харьковском шоссе

Фото: Нацполиция Киева
Фото: Нацполиция Киева

На Харьковском шоссе в Дарницком районе Киева двое мужчин задержали вора-иностранца, который украл сумку с документами и деньгами из автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции столицы.

Правоохранители рассказали, что злоумышленник разбил окно автомобиля и украл сумку воспользовавшись тем, что владелец Volkswagen отошел от машины. Однако потерпевший мгновенно среагировал и со своим знакомым догнал правонарушителя, которым оказался 48-летний иностранец.


Фото: Нацполиция Киева

Фото: Нацполиция Киева

Вора задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 186 ("Грабеж") Уголовного кодекса Украины. Вору грозит до четырех лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы сообщали, что 23 ноября в Киеве во время бегства вор погиб под колесами машины. Мужчина внезапно выбежал на дорогу перед Hyundai, который ехал в сторону Лесного проспекта.

Кроме того, 29 октября на Дарнице задержали серийного автовора, ограбившего автомобиль. У 38-летнего ранее судимого мужчины был сканер сингализации.
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