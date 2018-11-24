В Киеве во время бегства вор погиб под колесами машины

Вчера, 22:42

Мужчина внезапно выбежал на дорогу перед Hyundai, который ехал в сторону Лесного проспекта


espreso.tv

espreso.tv

espreso.tv

espreso.tv

В Деснянском районе, на улице Братиславской, под колесами Hyundai погиб пешеход-нарушитель, который похитил вещи и бежал.

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Мужчина внезапно выбежал на дорогу перед Hyundai, который ехал в сторону Лесного проспекта. От мощного удара пешеход пробил лобовое стекло, после чего его отбросило под Honda, которая стояла на светофоре с противоположной стороны.

Скорая, приехавшая на вызов, пыталась реанимировать пострадавшего, но травмы оказались несовместимы с жизнью. По словам свидетеля, погибший украл у него личные вещи в торговом центре, он это заметил и начал преследовать вора. Во время преследования злоумышленник выбежал на проезжую часть, где попал под колеса Hyundai.

Напомним, 29 октября на Дарнице задержали серийного автовора, ограбившего автомобиль. У 38-летнего ранее судимого мужчины был сканер сингализации.

Кроме того, 4 ноября в Киеве на Оболони задержали вора, который снимал номера с автомобилей. Правонарушителю грозит до трех лет лишения свободы.
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