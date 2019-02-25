Киевлянина зверски избили в ночном клубе пять охранников

Чтобы сохранить зрение, мужчине теперь нужна операция и титановый имплант

Киевлянина зверски избили в ночном клубе пять охранников 2019-02-25T22:54:00+02:00 Происшествия Чтобы сохранить зрение, мужчине теперь нужна операция и титановый имплант

Сломанный нос, травма глаза, сотрясение мозга и ушибы. Этим закончился вечер в ночном клубе для киевлянина Антона Заики. Говорит – били его охранники заведения, сразу пятеро. В клубе говорят – проводят служебную проверку.

Антон встречает съемочную группу "Сегодня" возле больницы, где еще дообследуется. Говорит, уже имеет "букет" диагнозов – сотрясение мозга, закрытую травму грудной клетки, выщербленные зубы, перелом носа и глазной впадины: чтобы сохранить зрение – теперь нужна операция и титановый имплант. И все это – после празднования Дня рождения друга в клубе.

"У туалета окружили меня охранники молодые, в количестве пять человек, и потребовали с меня средства якобы за прожженный диван. Давай деньги. Туда-сюда. И сразу начали бить. Били так, что потерял сознание", – вспоминает посетитель клуба Антон Заика.

Это видео снял товарищ Антона – мужчина лежит неподвижно на полу. В себя его приводили врачи. Разговор Антона с медиками и полицейским друг тоже пытался снимать.

Андрей Дудурич события той ночи видел собственными глазами. Говорит, алкоголя не употреблял, был за водителя – привез Антона с другом к тому клубу.

"Били его жестко. Я просто даже на улице такого не видел, чтоб так люди просто избивали. Человека сначала с кулаков много раз ударили. После того как он упал – его просто начали пинать. Пинали ногами. Я просто в шоке", – говорит друг Антона Заики Андрей Дудурич.

Жена Антона Заики уверяет – он не завсегдатай клубов.

"У нас трое детей – нормальный человек абсолютно. Я не знаю, как так. Это не какая-то глупая малолетка. Это взрослый мужчина. И вообще – для меня это избиение циничное", – говорит жена Антона Заики Ирина Калитенко.

Адвокат Ростислав Кравец напоминает – охрана клуба или магазина не имеет права применять силу к клиентам.

"Каких-либо прав задерживать лицо, обыскивать это лицо, применять к нему какое-то физическое воздействие они не имеют права. Для этого они могут вызвать непосредственно сотрудников полиции", – говорит адвокат Ростислав Кравец.

По заявлению Антона Заики, полиция возбудила уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений. Устанавливают лиц, которые могут быть причастны к правонарушению – свидетелей и очевидцев.

Уполномоченный от фирмы, которой принадлежит клуб, заявил: продолжается служебная проверка всех обстоятельств этого инцидента. Пока она не закончится – комментариев предприятие не будет давать.

Напомним, в центре Киева пьяная компания устроила драку и напала на полицейских. По словам очевидцев, причиной конфликта стало то, что один из виновников потасовки заступился за девушку.

Тем временем, на Прикарпатье учителя избили патрульного полицейского. Директор школы и физрук неадекватно отреагировали на требования полицейского.

Ранее в Киеве словесная перепалка закончилась стрельбой. На месте происшествия направились множество экипажей патрульной полиции, бойцы спецподразделения ППОП, полиция охраны и медики, а также следственно-оперативная группа.

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