Кооператив раздора: под Киевом вспыхнуло новое противостояние
Перед жатвой работа кооператива снова почти заблокирована
В селе Ольшанская Новоселица – новое противостояние между сторонниками старого и нового председателя сельскохозяйственного кооператива "Новоселицкий". "Сегодня" уже рассказывали об этой ситуации, когда люди, которые еще три месяца назад работали вместе – теперь через суды, а иногда и применяя силу, доказывают свою правоту. И вот – перед жатвой – работа кооператива снова почти заблокирована.
Посеяли, а собрать – не могут. Жатва в селе Ольшанская Новоселица Киевской области может оказаться под угрозой срыва.
Заправщица Наталья говорит – утром к ней на рабочее место ворвались 15 мужчин спортивного телосложения. Не обошлось без столкновений.
"Перекусили замки и повесили свой. Сейчас – жатва, тракторы не могут заправиться, мы стоим без работы", – делится она.
Со стороны нового председателя кооператива объясняют – замки установили, ибо вводят на территории пропускной режим.
В кооперативе "Новоселицком" с весны продолжаются споры, кто здесь главный. В апреле на собрании избрали новую руководительницу, которую признали не все члены кооператива. Теперь по селу – перегорожены улицы и выезды на поля – каждая из сторон не хочет допустить оппонентов ни к току, ни к зернохранилищу.
Пока доказывают законность избрания нового главы кооператива в судах, каждая из сторон думает – как не потерять урожай.
"Будет присутствовать полиция, поскольку есть решение, которым наложен арест на урожай даже если он и не собран до полного разрешения этого конфликта, и мы никуда не будем его вывозить, и эти люди, которые здесь работают и будут собирать", – говорит Наталья Войтенко, председатель СПК "Новоселицкий".
"Под ее руководством мы собирать не будем. Мы будем замки сбивать и будем собирать. Мы его посеяли, мы его соберем", – говорит Николай Мовчан, бывший председатель СПК "Новоселицкий".
Между тем, собирать урожай зерна в Ольшанской Новоселице планируют через неделю.
Напомним, ранее в Киевской области произошла попытка рейдерского захвата – разыгрался настоящий боевик с криками, драками и вызовом полиции – в село Ольшанская Новоселица приехали мужчины крепкого телосложения с документами о смене главы сельскохозяйственного кооператива.
Напомним, в ноябре 2018 года был внесен в Верховную Раду был внесен антирейдерский закон. Министр юстиции Павел Петренко отмечал, что законопроект разработан совместными усилиями Министерства юстиции, народных депутатов, представителей бизнес-сообщества, офиса BRDO и бизнес-омбудсмена.
Впрочем, в декабре-2018 Верховная Рада не приняла этот антирейдерский закон во втором чтении. Документ был отправлен на доработку для повторного второго чтения.
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