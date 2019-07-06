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Кооператив раздора: под Киевом вспыхнуло новое противостояние

6 июля, 23:59

Перед жатвой работа кооператива снова почти заблокирована


В селе Ольшанская Новоселица – новое противостояние между сторонниками старого и нового председателя сельскохозяйственного кооператива "Новоселицкий". "Сегодня" уже рассказывали об этой ситуации, когда люди, которые еще три месяца назад работали вместе – теперь через суды, а иногда и применяя силу, доказывают свою правоту. И вот – перед жатвой – работа кооператива снова почти заблокирована.

Посеяли, а собрать – не могут. Жатва в селе Ольшанская Новоселица Киевской области может оказаться под угрозой срыва.

Заправщица Наталья говорит – утром к ней на рабочее место ворвались 15 мужчин спортивного телосложения. Не обошлось без столкновений.

"Перекусили замки и повесили свой. Сейчас – жатва, тракторы не могут заправиться, мы стоим без работы", – делится она.

Со стороны нового председателя кооператива объясняют – замки установили, ибо вводят на территории пропускной режим.

В кооперативе "Новоселицком" с весны продолжаются споры, кто здесь главный. В апреле на собрании избрали новую руководительницу, которую признали не все члены кооператива. Теперь по селу – перегорожены улицы и выезды на поля – каждая из сторон не хочет допустить оппонентов ни к току, ни к зернохранилищу.

Пока доказывают законность избрания нового главы кооператива в судах, каждая из сторон думает – как не потерять урожай.

"Будет присутствовать полиция, поскольку есть решение, которым наложен арест на урожай даже если он и не собран до полного разрешения этого конфликта, и мы никуда не будем его вывозить, и эти люди, которые здесь работают и будут собирать", – говорит Наталья Войтенко, председатель СПК "Новоселицкий".

"Под ее руководством мы собирать не будем. Мы будем замки сбивать и будем собирать. Мы его посеяли, мы его соберем", – говорит Николай Мовчан, бывший председатель СПК "Новоселицкий".

Между тем, собирать урожай зерна в Ольшанской Новоселице планируют через неделю. 

Напомним, ранее в Киевской области произошла попытка рейдерского захвата – разыгрался настоящий боевик с криками, драками и вызовом полиции – в село Ольшанская Новоселица приехали мужчины крепкого телосложения с документами о смене главы сельскохозяйственного кооператива.


Напомним, в ноябре 2018 года был внесен в Верховную Раду был внесен антирейдерский закон. Министр юстиции Павел Петренко отмечал, что законопроект разработан совместными усилиями Министерства юстиции, народных депутатов, представителей бизнес-сообщества, офиса BRDO и бизнес-омбудсмена.

Впрочем, в декабре-2018 Верховная Рада не приняла этот антирейдерский закон во втором чтении. Документ был отправлен на доработку для повторного второго чтения.

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Тег видео, атака, рейдеры, рейдерский захват, аграрии, кооперативы

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