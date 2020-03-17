Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,52
29,52

Копы задержали киевлянина, который пытался украсть ребенка и изнасиловать мужчину

17 марта, 14:12

Александр Марущак

В сети опубликовали видео с задержанным

В Подольском районе Киева на улице Василия Порика задержали мужчину, который напал на восьмилетнего мальчика и пытался его украсть на глазах у матери. Задержанный признался, что хотел изнасиловать ребенка.

Как рассказала мать малыша, они вышли из супермаркета, мальчик ел круассан. Неизвестный неожиданно схватил ребенка и начал убегать. Мать догнала мужчину и буквально отбила своего сына, ударив незнакомца по спине. Тот отпустил ребенка и сказал женщине, что "он хочет себе ребенка". После этого нападавший убежал. Женщина говорит, что ее ребенок в шоке от происшедшего. Полицию она вызвала в 20:44 16 марта.

Уже через полчаса "подольский насильник" пытался изнасиловать взрослого мужчину в подъезде жилого дома. Его задержали прибывшие на место полицейские.

/ Фото: Киев Оперативный

Мужчину зовут Владимир. В сети опубликовано видео с задержанным, на котором он говорит, что ему 31 год. Он – киевлянин и ранее привлекался к ответственности по уголовной статье, связанной с наркотиками.

"Злоумышленника 1988 года рождения задержали вчера вечером. Мужчина находится в Подольском отделении полиции. Решается вопрос о предъявлении ему подозрения. Правоохранители уточняют все детали происшествия", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Подольского района.

По неподтвержденной информации, мужчина уже ранее нападал на прохожих и детей. В полиции пока не подтверждают эту информацию, проводится проверка.

Напомним, Верховная Рада Украины отклонила закон о химической кастрации педофилов.

Этот закон ранее вызвал волну негодования у экспертов. Некоторые указывают, что шансы жертв такого "лечения" (химической кастрации) выиграть суд против Украины очень высоки. Также отмечается, что не все подобные преступники больны педофилией. Читайте подробнее в материале "Сегодня": Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Киев педофил-учитель насилие

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Большой пожар в центре Киева: люди спасают машины с парковки (видео)
Большой пожар в центре Киева: люди спасают машины с парковки (видео)Происшествия
В Киеве из-за коронавируса закрывают школы, детсады и кинотеатры
В Киеве из-за коронавируса закрывают школы, детсады и кинотеатрыПроисшествия
Нападение на поезд Львов-Москва: появились первые подробности (фото, видео)
Нападение на поезд Львов-Москва: появились первые подробности (фото, видео)Украина
Под Киевом нашли школьника, пропавшего после ссоры с родителями
Под Киевом нашли школьника, пропавшего после ссоры с родителямиПроисшествия
Большой пожар на Святошино: стало известно, что горит (фото)
Большой пожар на Святошино: стало известно, что горит (фото)Происшествия
Карантин в Киеве: двое детей, оставшихся без присмотра, устроили пожар в квартире (фото)
Карантин в Киеве: двое детей, оставшихся без присмотра, устроили пожар в квартире (фото)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...