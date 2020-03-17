Копы задержали киевлянина, который пытался украсть ребенка и изнасиловать мужчину

В Подольском районе Киева на улице Василия Порика задержали мужчину, который напал на восьмилетнего мальчика и пытался его украсть на глазах у матери. Задержанный признался, что хотел изнасиловать ребенка.

Как рассказала мать малыша, они вышли из супермаркета, мальчик ел круассан. Неизвестный неожиданно схватил ребенка и начал убегать. Мать догнала мужчину и буквально отбила своего сына, ударив незнакомца по спине. Тот отпустил ребенка и сказал женщине, что "он хочет себе ребенка". После этого нападавший убежал. Женщина говорит, что ее ребенок в шоке от происшедшего. Полицию она вызвала в 20:44 16 марта.

Уже через полчаса "подольский насильник" пытался изнасиловать взрослого мужчину в подъезде жилого дома. Его задержали прибывшие на место полицейские.

/ Фото: Киев Оперативный

Мужчину зовут Владимир. В сети опубликовано видео с задержанным, на котором он говорит, что ему 31 год. Он – киевлянин и ранее привлекался к ответственности по уголовной статье, связанной с наркотиками.

"Злоумышленника 1988 года рождения задержали вчера вечером. Мужчина находится в Подольском отделении полиции. Решается вопрос о предъявлении ему подозрения. Правоохранители уточняют все детали происшествия", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Подольского района.

По неподтвержденной информации, мужчина уже ранее нападал на прохожих и детей. В полиции пока не подтверждают эту информацию, проводится проверка.

Напомним, Верховная Рада Украины отклонила закон о химической кастрации педофилов.

Этот закон ранее вызвал волну негодования у экспертов. Некоторые указывают, что шансы жертв такого "лечения" (химической кастрации) выиграть суд против Украины очень высоки. Также отмечается, что не все подобные преступники больны педофилией. Читайте подробнее в материале "Сегодня": Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки.

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