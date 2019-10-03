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Украинский парламент отменил закон о химической кастрации педофилов

3 октября, 20:56

Отмену закона о химической кастрации поддержали 238 народных депутатов

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Верховная Рада Украины отменила закон о химической кастрации педофилов.

Украинский парламент отклонил законопроект №6449 (№0977 в новом созыве Рады, – Ред.) об ответственности за педофилию, который предусматривал принудительную химическую кастрацию.

Отмену закона поддержали 238 народных избранников

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Ранне президент Украины Владимир Зеленский ветировал этот закон.

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Как сообщали новости "Сегодня", 11 июля Рада узаконила химическую кастрацию педофилов в Украине. Принятым законом устанавливается, что теперь за изнасилование малолетних, помимо лишения свободы от 10 до 15 лет, преступников будут наказывать также принудительной химической кастрацией. Осужденным будут вводить антиандрогенные препараты – химические вещества, которые снижают либидо и сексуальную активность.

Приняты закон вызвал волну негодования у экспертов. Кто-то говорит, что шансы жертв такого "лечения" (химической кастрации) выиграть суд против Украины действительно очень высоки. Также отмечается, что не все подобные преступники больны педофилией. Читайте подробней в материале "Сегодня": Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки.

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Источник: Сегодня

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