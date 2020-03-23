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Коронавирус в Киеве: появились новые данные о заразившихся

23 марта, 10:23

Наталья Руда

Большинство киевлян, у которых за последние сутки зафиксировали инфицирование коронавирусом, вернулись из-за границы

Стали известны подробности новых случаев инфицирования коронавирусом, которые были зафиксированы в Киеве в течение последних суток. Напомним, что в столице за сутки выявили 20 заразившихся, всего же на данный момент количество больных достигает 29 человек.

Как сообщает Hromadske, шесть случаев коронавируса в столице зафиксировала вирусологическая лаборатория, еще 14 – Центр общественного здоровья.

По словам исполняющего обязанности директора Киевского городского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергея Чумака, 14 из 20 заразившихся вернулись из путешествий в Испанию, Германию, Швецию и Объединенные Арабские Эмираты. Еще трое отдыхали на курорте Куршавель во Франции. Большинство из них находятся на самоизоляции и чувствуют себя нормально.

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Напомним, что в Киеве на данный момент инфицированы коронавирусом 29 человек, в Киевской области – пять.

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Киев карантин коронавирус

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