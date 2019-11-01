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Крупный пожар на Печерске потушили: спасатели рассказали подробности

1 ноября, 10:17

Пожарные разобрали 50 «квадратов» деревянных конструкций дома

Фото: Информатор/Влад Антонов

Фото: Информатор/Влад Антонов

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Крупный пожар, вспыхнувший в частном доме на Печерске, уже потушили. Об этом сообщили в пресс-службе столичной ГСЧС.

Ликвидацией пожара занимались 23 спасателей, были привлечены пять единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники. Пламя им удалось локализовать в 09:12, а в 09:24 его уже потушили. Пожарные разобрали 50 "квадратов" деревянных конструкций дома.

Кроме того, в ГСЧС рассказали, что возгорание произошло на внешней стороне деревянной стены, обшитой пластиком. На момент возгорания жильцы дома находились на территории собственной усадьбы – никто из них не пострадал. Сейчас точная причина пожара устанавливается, но "Сегодня" в ГСЧС рассказали одну из версий.

"По предварительной причине, возгорание произошло из-за короткого замыкания в электропроводке, но истинную причину установят эксперты", – рассказала пресс-секретарь ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.

Напомним, утром первого ноября в Печерском районе Киева произошел крупный пожар. Черный столб дыма был виден за несколько километров от места возгорания.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной их причиной в ГСЧС называют человеческий фактор. Кроме того, часто причиной пожаров оказываются неисправности проводки. Такие трагедии чаще случаются в городах и приводят к смертям.

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Киев спасатели пожары ГСЧС Печерский район

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