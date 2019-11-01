На Печерске в Киеве вспыхнул частный дом: появились фото и видео

Дым от пожара поднялся на высоту более километра

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В Печерском районе Киева произошел пожар – пламя охватило частный дом на улице Бойчука. Спасатели пытаются потушить огонь, сообщили "Сегодня" в ГСЧС.

"Пожарные пытаются обесточить здание, чтобы приступить к полноценному тушению. По предварительной причине возгорание произошло из-за короткого замыкание в электропроводке, но истинную причину установят эксперты", – рассказала пресс-секретарь ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.

Как сообщает "Информатор", сообщение о пожаре на линию "101" поступил около 08:35. Спасатели эвакуируют автомобили из соседних домов. Как выяснилось, горит крыша дома на площади 50 квадратных метров.

Напомним, ранее в киевском Гидропарке ночью в кафе "Колыба" вспыхнул пожар и прогремел взрыв. Как выяснилось, огонь вспыхнул в беседке на территории заведения и начал быстро распространяться. Когда прибыли спасатели, пламя охватило одно из помещений кафе.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной их причиной в ГСЧС называют человеческий фактор. Кроме того, часто причиной пожаров оказываются неисправности проводки. Такие трагедии чаще случаются в городах и приводят к смертям.

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