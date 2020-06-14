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Ливень в Киеве превратил улицы в реки: где произошли потопы (видео)

14 июня, 19:38

Мила Князьская-Ханова , Игорь Тимофеев

Вода на дорогах парализовала движение на нескольких магистралях

На Киев вечером 14 июня обрушился мощный ливень, который парализовал оживленные транспортные магистрали. Особенно осложнен был проезд в районе станций метро "Почайна" и "Дорогожичи".

"Из-за забитых ливневок вода не успевала уходить с дорог и образовывала мощные волны. Поэтому некоторые автомобили "захлебнулись" или поймали так называемый гидроудар", – рассказал сайту "Сегодня" очевидец Игорь Владимирович.

Из-за заглохших в воде легковушок на улице Елены Телиги образовался плотный затор, также сложности с проездом наблюдались на улице Богатырской.

Еще один потоп, – правда, уже из-за аварии на водопроводе, – произошел на проспекте Академика Королева. Из-за прорыва трубы перекрыто движение в сторону улицы Семьи Сосниных, сообщили в "Киевавтодоре". Сейчас на месте аварии разрыта дорога.

"Объехать ремонтную зону можно так: проспект Академика Королева – ул. Пшеничная – ул. Семьи Сосниных – просп. Леся Курбаса", – сообщили в коммунальной корпорации.

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Работники "Киевводоканала" уже начали ликвидировать последствия порыва. Закончить ремонт коммуникаций планируют до 9:00 15 июня. После этого начнут восстанавливать асфальтовое покрытие.

Напомним, что несколько дней назад в Днепре выпал огромный град и прошел мощный ливень. К счастью, град шел недолго и не успел натворить больших бед. Но в первые минуты непогоды градины достигали размера крупного перепелиного яйца. Гроза прошла над всем городом, но в разных районах – по-разному.

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Киев потоп затор ливень Дорогожичи

Источник: Сегодня

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