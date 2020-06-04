В Днепре выпал огромный град и прошел мощный ливень (фото и видео)

В центре Днепра, вслед за Полтавской областью, прошел мощный град и сильный ливень – в первые минуты непогоды градины достигали размера перепелиного яйца.

К счастью, сильные осадки продолжались всего несколько минут и большой беды не принесли, сообщает "Днепр оперативный".

По словам очевидцев, гроза прошла над всем городом, но в разных районах – по-разному. Так, сильный ливень отметили на жилых массивах Красный Камень, Покровский, Парус, в Диевке, а также в центре города.

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Больше всего не повезло центральной улице Титова – именно там выпал наиболее крупный град. За считанные минуты лед покрыл землю, однако в течение нескольких минут растаял.

Между тем, синоптики обещают скорое потепление – уже на этих выходных в Днепре температура может подняться до 30 градусов тепла.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, к чему привел сильный дождь в Одессе – там также были затоплены несколько улиц, остановились троллейбусы и трамваи, а копам пришлось перекрывать движение.

Кроме того, в одном из сел Закарпатской области прошел сильный град, который устлал землю слоем льдинок и побил урожай на огородах.

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Напомним, как рассказывали синоптики, на Украину надвигается циклон, который принесет еще больше дождей. Но при этом немного потеплеет, и температура будет достаточно комфортной.

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