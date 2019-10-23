Малыша, похищенного в Коцюбинском, нашли под Киевом

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Полиция нашла малыша, которого сегодня похитили в Коцюбинском. Ребенка и его похитительницу обнаружили на Софийской Борщаговке.

"Женщину, которая выкрала в поселке Коцюбинском ребенка, удалось задержать на Софийской Борщаговке. С ребенком все хорошо, он не пострадал. Похитительница пояснила свой поступок очень туманно, мол, это ее ребенок. Подробности выясняем. Пока малыша не передали родителям, они ведь в Коцюбинском", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киевской области

Ранее автомобиль Daewoo Lanos, на котором сегодня похитили малыша в поселке Коцюбинском, нашли в Киеве в районе столичной Шулявки. В полиции Киевской области сообщили сайту "Сегодня", что автомобиль обнаружен, но похитительницы и похищенного ребенка в нем не было.

Напомним, очередное похищение ребенкапроизошло, когда женщина, которая втерлась в доверие к маме малыша, "присмотрела" за ним возле аптеки в пгт Коцюбинское. Ребенку – меньше годика. По городу был введен план "Перехват".

Отметим, что в Украине в последние годы увеличилось количество похищений детей, причем страдают и младенцы, и дети школьного возраста. Ранее сайт "Сегодня" разбирался, часто ли в Украине пропадают дети и как уберечь своего ребенка.

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