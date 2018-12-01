Министр назвал причину обрушения крыши спортзала под Киевом

В городе Вишневое под Киевом крыша нового спортзала рухнула из-за снегопада. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов на своей странице в Facebook.

"Из-за снега обрушилась крыша недавно построенного спортивного комплекса в Вишневом. К счастью, никто не пострадал. Благодаря быстрой реакции тренеров, спортсмены, которые именно в это время занимались художественной гимнастикой, успели эвакуироваться из помещения", – написал он.

Он также сообщил, что по его поручению на место происшествия выехал заместитель министра молодежи и спорта Николай Даневич.

"Работаем совместно с администрацией спорткомплекса и местной властью над детальным анализом причин и последствий обвала крыши и согласования дальнейших шагов в ситуации", – отметил Игорь Жданов.

Напомним, в субботу, 1 декабря, около 11:20 в городе Вишневое под Киевом на территории школы №4 рухнула крыша спортзала Favorite Fit. Во время инцидента внутри спорткомплекса находились около 30 детей. Треск конструкции услышал преподаватель и вывел всех учеников на улицу. После этого крыша сразу же обрушилась.

Ранее под Харьковом крыша рухнула под весом мокрого снега. Кровля здания не выдержала в двух местах: площадь одного обвала составила 80 квадратных метров, а второго — 400. При этом общая площадь УВК составляет 2000 "квадратов". К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

А в Черкасской области обрушилась крыша пятиэтажки вместе с техэтажом. Чудом обошлось без пострадавших.