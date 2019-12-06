Мощный пожар вспыхнул на проспекте Победы в Киеве: из офисов выводят людей (фото и видео)

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В Киеве произошел крупный пожар на проспекте Победы, 123 – загорелись ангары. Сообщение о возгорании поступило пожарным в 11:30. Очевидцы говорят, что над проспектом поднялся столб дыма.

"На территории предприятия горят ангары на площади 500 квадратных метров. Что находится внутри, пока неизвестно, идет тушения огня. Есть угроза распространения пламени на расположенное рядом офисное здание. Из офиса срочно эвакуировали 40 человек", – сообщила сайту "Сегодня" спикер столичной ГСЧС Светлана Водолага.

Видео: Kyiv LIVE

Сейчас огонь тушат 32 спасателя, используя 8 единиц пожарной техники.

Видео: Киев Оперативный

Напомним, недавно в Киеве горел детский сад. В результате инцидента погиб мужчина.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной их причиной в ГСЧС называют человеческий фактор. Кроме того, часто причиной пожаров оказываются неисправности проводки. Такие трагедии чаще случаются в городах и приводят к смертям.

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