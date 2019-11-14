Мужчина, обсыпавший в Киеве мукой судью, получил полгода исправительных работ

Инцидент произошел еще в минувшем году

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Глава общественной организации "Не молчи" Орест Гаранджа, который высыпал на судью пакет муки, приговорен к шести месяцам исправительных работ. Ранее Гаранджа облил "свободовца" Игоря Мирошниченко фекалиями. Об этом сообщает издание "Граты".

В частности, речь идет об инциденте в суде, который произошел 22 января минувшего года. Тогда в Апелляционном суде рассматривался долговой спор между Гаранджой и Мирошниченко. Судья Елена Лапчевская отказала Гарандже в удовлетворении ходатайства, на что он высыпал на нее пакет муки. При этом он заявил, что хотел бросить муку в Мирошниченко, но тот не пришел.

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Действия Гаранджи были квалифицированы как "вмешательство в деятельность судьи с целью помешать ему выполнять свои обязанности" (часть 1 статьи 376 Уголовного кодекса). В итоге Соломенский районный суд признал Гаранджу виновным во вмешательстве в деятельность судьи и назначил наказание в виде шести месяцев исправительных работ. Пока что решение не вступило в силу, а активист намерен подать апелляцию.

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Ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители задержали мужчину, который в июле 2018 года облил главу Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина зеленкой.

Также были задержаны мужчины, облившие зеленкой главу Высшей квалификационной комиссии судей. Нападавшим на главу ВККС грозит до семи лет тюрьмы.

Смотрите в сюжете, как в Киеве облили фекалиями автомобили дипломатов РФ:

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