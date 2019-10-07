На Дарницкой площади в Киеве закрасили огромный мурал на стене высотки

Фото: Роман Федик/Facebook

В Киеве закрасили яркий мурал, который украшал стену дома на Харьковском шоссе, 2а с 2016 года. Об этом сообщает на своей странице в Facebook киевлянин Роман Федик.

"Alarm! На Дарницкой площади закрасили известный мурал!" – написал он, опубликовав фото стены уже без рисунка.

В комментариях пользователи предполагают, что жители высотки утепляли дом, поэтому и закрасили рисунок.

Скриншот Реклама

Также киевляне напомнили, как выглядел мурал:

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Мурал создал художник Ernesto Maranje в рамках проекта Art United Us.

Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные рабочие испортили мурал со стрижом, размещенный на стене 16-этажного дома по улице Булаховского, 40.

Также в столице знаменитый мурал с Тарасом Шевченко, Лесей Украинкой и Иваном Франко оказался на грани исчезновения. Так, портрет Кобзаря на патриотической уличной картине сильно выгорел, и в темном пятне уже невозможно узнать черты поэта. Также на нем появился рисунок другого художника. Частично зарисован и портрет Леси Украинки.

Тем временем в Запорожье художник собирает деньги, чтобы разукрасить дамбу.

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