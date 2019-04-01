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На дорогах Киева новое ЧП: машина провалилась в глубокую яму на асфальте

Сегодня, 17:14

Машина "повисла" над образовавшейся ямой, которая продолжает обсыпаться

Фото: скриншот с видео
Фото: скриншот с видео.
На дорогах Киева новое ЧП: машина провалилась в глубокую яму на асфальте //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/21b/202/5ca21b202f619.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/21b/202/5ca21b202f619.jpg Происшествия Машина "повисла" над образовавшейся ямой, которая продолжает обсыпаться

На Демеевской площади под мостом на дороге по направлению к проспекту Лобановского под машиной Volkswagen провалился асфальт, передняя часть авто полностью провалилась в яму. Инцидент произошел в понедельник, 1 апреля, во второй половине дня.

Как сообщает "Информатор" в Facebook, в машине находился только водитель, он сумел самостоятельно покинуть транспортное средство. 

На данный момент машина "повисла" над образовавшейся ямой, которая продолжает обсыпаться, при этом по дороге продолжают ездить машины.

К месту аварии уже приехали спасатели и патрульные.

В Управлении по ЧС КГГА "Сегодня", уточнили сегодня, что будут выяснять причины инцидента.

Напомним, что 1 апреля в центре Киева на улице Деловой произошел прорыв трубы и провал асфальта. Пострадавших в результате ЧП нет, однако над местом провала "завис" автомобиль Mitsubishi.

Также в Киеве по улице Соломенской прорвало трубу и из-под земли стал бить сильный "фонтан", а в сети появилось яркое видео, на котором можно увидеть, что прорыв случился прямо на парковке, где стояли несколько автомобилей, а сам "фонтан" образовался точно между двумя иномарками. Напор воды достигал около десяти метров в высоту, а куски асфальта разлетались во всей стороны и засыпали крышу близстоящего автомобиля.

Ранее мы сообщали, что в столице после возобновления подачи горячей воды прорвало 300 труб:

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Тег Киев, ДТП, асфальт, провал, Демеевская площадь

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Сегодня

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