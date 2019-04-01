На дорогах Киева новое ЧП: машина провалилась в глубокую яму на асфальте
Машина "повисла" над образовавшейся ямой, которая продолжает обсыпаться
На Демеевской площади под мостом на дороге по направлению к проспекту Лобановского под машиной Volkswagen провалился асфальт, передняя часть авто полностью провалилась в яму. Инцидент произошел в понедельник, 1 апреля, во второй половине дня.
Как сообщает "Информатор" в Facebook, в машине находился только водитель, он сумел самостоятельно покинуть транспортное средство.
На данный момент машина "повисла" над образовавшейся ямой, которая продолжает обсыпаться, при этом по дороге продолжают ездить машины.
К месту аварии уже приехали спасатели и патрульные.
В Управлении по ЧС КГГА "Сегодня", уточнили сегодня, что будут выяснять причины инцидента.
Напомним, что 1 апреля в центре Киева на улице Деловой произошел прорыв трубы и провал асфальта. Пострадавших в результате ЧП нет, однако над местом провала "завис" автомобиль Mitsubishi.
Также в Киеве по улице Соломенской прорвало трубу и из-под земли стал бить сильный "фонтан", а в сети появилось яркое видео, на котором можно увидеть, что прорыв случился прямо на парковке, где стояли несколько автомобилей, а сам "фонтан" образовался точно между двумя иномарками. Напор воды достигал около десяти метров в высоту, а куски асфальта разлетались во всей стороны и засыпали крышу близстоящего автомобиля.
Ранее мы сообщали, что в столице после возобновления подачи горячей воды прорвало 300 труб:
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