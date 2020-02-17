На Крещатике в центре Киева горел ресторан

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

В Киеве поздно вечером в понедельник, 16 февраля, произошел пожар в ресторане на Крещатике. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

/ Фото: Информатор

"По прибытию на место происшествия ближайших пожарно-спасательных подразделений было установлено, что пожар возник на кухне на площади 10 кв. м. В 22:51 пожар был локализован, а в 22:56 – ликвидирован. В результате пожара повреждено кухонное оборудование, частично закопчены стены и потолок помещения ресторана", - говорится в сообщении.

К счастью, никто не пострадал.

На месте происшествия работало 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава подразделений. Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, в пригороде Киеве вспыхнул крупный пожар на строительстве нового жилищного комплекса. Возгорание произошло в высотном здании на улице Образования, 17 в поселке Крюковщина, рядом с Вишневым.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

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