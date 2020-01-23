Под Киевом полыхала новостройка (видео)

В ГСЧС уточнили, что горела высотка в Крюковщине

В пригороде Киеве сегодня утром, 23 января, вспыхнул крупный пожар на строительстве нового жилищного комплекса. Возгорание произошло в высотном здании на улице Образования, 17 в поселке Крюковщина, рядом с Вишневым.

"Возгорание произошло на 12 этаже новостройки. Загорелся битум на площади 15 квадратных метров. В 10:30 пожар был ликвидирован. В тушении огня были задействованы силы 20 пожарных и применялось три пожарных авто и автолестница. Во время пожара никто из людей не пострадал. Причины выясняются", – рассказали сайту "Сегодня" в ГСЧС Киевской области.

Ранее в столице горел мебельный магазин на Петропавловской Борщаговке.

Напомним, что под Киевом произошел крупный пожар на лугу, недалеко от поселка Демидов. Пламя охватило площадь в четыре гектара. В сети пользователи опубликовали видео, на котором видно, что огонь быстро разгорается от сильного ветра, а в небо поднимаются клубы дыма. По версии очевидцев, дым понесло в сторону Киева, что стало активно обсуждаться в социальных сетях.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

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