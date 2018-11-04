На Лесном массиве в Киеве пропал десятилетний мальчик

Сегодня, 19:25

Правоохранители просят сообщить в полицию при появлении любой информации о его местонахождении

Фото: Информатор
Фото: Информатор

Столичная полиция разыскивает мальчика, который 2 ноября в 9:00 ушел из дому и не вернулся. Роман Сычок потерялся на Лесном массиве. Об этом со ссылкой на Деснянское управлении полиции сообщает "Информатор".

Приметы ребенка: на вид десять лет, рост 150 сантиметров, худощавое телосложение, глаза карие, волосы русые, круглое лицо. Был одет в синие спортивные штаны без полосок, темно-синюю кофту, черный жилет с коричневыми вставками, оранжевые кеды, темно-оранжевую шапку.

Любую информацию о местонахождении мальчика правоохранители просят сообщать по телефону "102". Также можно позвонить в Деснянское управление полиции: 515-87-83, 513-98-07 или 513-98-02.

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Напомним, 14 сентября из киевского интерната пропал 13-летний мальчик. Полицейские открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство". 

Ранее мы сообщали, что в поселке Покотиловка Харьковской области правоохранители обнаружили в лесополосе тело пропавшей 15-летней девочки, которая 2 ноября отправилась на учебу в Харьков, но домой так и не вернулась. 
ребенок, полиция, правоохранители, без вести, Деснянский район

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