ФОТОФАКТ. В Киеве выбросили из дома живую козочку
Кто-то связал животному копытца и выбросил в коробке
В Киеве на проспекте Комарова в Соломенском районе обнаружили выброшенную живую козу. Об этом сообщила одна из участниц паблика "Мой Отрадный" в Facebook Светлана Яковенко.
"Сестра с мужем нашли козочку, проспект Комарова! Кто-то связал ножки и в коробке выбросил", – написала Яковенко.
Она уточнила, что ее сестра сначала подумала, что плачет ребенок, однако, как оказалось, это была маленькая коза. Животное забрали, накормили и планируют отправить к родственникам в село.
При этом в комментариях к посту пользователи отмечают, что козу, возможно, украли, а потом выбросили, иронизируя, что раз люди "коз выбрасывать стали, значит так хорошо живут".
Напомним, мужчина с козой на руках вызвал переполох в метро французской столицы. Машинисту пришлось остановить поезд на первой линии метро Парижа, а причиной этого стал мужчина с козой на руках, который отказался выходить из вагона. Когда у пассажиров не вышло заставить его покинуть поезд, они вызвали полицию.
Также мы писали, что в киевском метро сфотографировали необычного пассажира. В вагоне заметили мужчину, который держал на руках лису. На животное была надета шлея с поводком.
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