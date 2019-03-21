ФОТОФАКТ. В Киеве выбросили из дома живую козочку

Кто-то связал животному копытца и выбросил в коробке

Фото: ‎Светлана Яковенко‎/МІЙ ВІДРАДНИЙ.

В Киеве выбросили из дома живую козочку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/34d/1ce/5c934d1cee1f1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/34d/1ce/5c934d1cee1f1.jpg 2019-03-21T10:39:00+02:00 Происшествия Кто-то связал животному копытца и выбросил в коробке

В Киеве на проспекте Комарова в Соломенском районе обнаружили выброшенную живую козу. Об этом сообщила одна из участниц паблика "Мой Отрадный" в Facebook Светлана Яковенко.

"Сестра с мужем нашли козочку, проспект Комарова! Кто-то связал ножки и в коробке выбросил", – написала Яковенко.

Она уточнила, что ее сестра сначала подумала, что плачет ребенок, однако, как оказалось, это была маленькая коза. Животное забрали, накормили и планируют отправить к родственникам в село.

При этом в комментариях к посту пользователи отмечают, что козу, возможно, украли, а потом выбросили, иронизируя, что раз люди "коз выбрасывать стали, значит так хорошо живут".

Напомним, мужчина с козой на руках вызвал переполох в метро французской столицы. Машинисту пришлось остановить поезд на первой линии метро Парижа, а причиной этого стал мужчина с козой на руках, который отказался выходить из вагона. Когда у пассажиров не вышло заставить его покинуть поезд, они вызвали полицию.

Также мы писали, что в киевском метро сфотографировали необычного пассажира. В вагоне заметили мужчину, который держал на руках лису. На животное была надета шлея с поводком.

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