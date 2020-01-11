На Печерске задержали самого старого карманника Киева: фото

Фото: Полиция Киева

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В Печерском районе Киева полицейские задержали самого старого карманного вора города. Мужчина попался с поличным.

ЧП произошло на улице Московской. Карманник в помещении ресторана вытащил из кармана куртки одного из посетителей кошелек, где были банковские карточки и деньги. Он украл более двух тысяч гривен и один доллар.

"Пенсионер зашел в помещение ресторана и вытащил кошелек из куртки посетителя, которая висела там на вешалке и незаметно скрылся. Злоумышленника заметили сотрудники оперативно-поискового отдела столичного главка, которые в этот момент как раз отрабатывали территорию Печерского района. Ограбленный посетитель ресторана заметил пропажу кошелька, после того как к нему подошли правоохранители", – рассказали "Сегодня" в полиции Печерского района.

Вором оказался 75-летний житель Черкасской области, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. Дедушку-карманника задержали. Во время общения со следователями он признался в содеянном. Пенсионеру грозит до трех лет лишения свободы.

"Мы назвали его самым старым карманником, поскольку злоумышленников такого почтенного возраста полицейские еще не задерживали на Печерске", – добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что карманники в столице орудуют не только в транспорте. Жертвой карманных воров можно стать в кафе и ресторанах: для злоумышленников это традиционно хлебное место. Но сейчас они используют новые методы манипуляций.

Напомним, карманники настолько обнаглели, что не стесняются воровать даже тогда, когда их снимают на телефон.

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