На Подоле и на Лесном в Киеве остановились трамваи
В обоих случаях трамваи сошли с рельсов
На Контрактовой площади в Киеве трамвай сошел с рельс. Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.
На фото видно, как с помощью специального крана трамвай на Подоле поставили на рельсы.
Кроме того, еще один трамвай сошел с рельсов на Лесном. Трамвай разогнался и не остановился, пока не снес два столба. К счастью, обошлось без пострадавших.
Как сообщили в пресс-службе "Киевпастранса", в 10:52 по техническим причинам было временно заблокировано движение трамваев маршрутов №8 и №29 по проспекту Гагарина в направлении станции метро "Лесная". Трамваи сейчас курсируют в проспекту Алишера Навои.
Кроме того, в 10:54 было заблокировано движение трамваев маршрутов №28 и №35 также возле станции метро "Лесная". Трамваи временно курсируют до Дарницкого троллейбусного ремонтно-эксплуатационного депо. На месте работают ответственные службы КП "Киевпастранс".
Напомним, ранее мы сообщали, что на выходных в Киеве ограничат движение скоростного трамвая. На линии будут проводиться ремонтные работы от улицы Гната Юры.
Кроме того, 28 января мы сообщали, что возле метро "Бориспольская" в Киеве сошел с рельсов трамвай. Движение трамваев на этой ветке на час было приостановлено.
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