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На Подоле и на Лесном в Киеве остановились трамваи

Сегодня, 12:55

В обоих случаях трамваи сошли с рельсов

На Подоле и на Лесном в Киеве остановились трамваи //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/425/510/5c54255109132.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/425/510/5c54255109132.jpg Происшествия В обоих случаях трамваи сошли с рельсов

На Контрактовой площади в Киеве трамвай сошел с рельс. Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

На фото видно, как с помощью специального крана трамвай на Подоле поставили на рельсы.

Кроме того, еще один трамвай сошел с рельсов на Лесном. Трамвай разогнался и не остановился, пока не снес два столба. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как сообщили в пресс-службе "Киевпастранса", в 10:52 по техническим причинам было временно заблокировано движение трамваев маршрутов №8 и №29 по проспекту Гагарина в направлении станции метро "Лесная". Трамваи сейчас курсируют в проспекту Алишера Навои.

Кроме того, в 10:54 было заблокировано движение трамваев маршрутов №28 и №35 также возле станции метро "Лесная". Трамваи временно курсируют до Дарницкого троллейбусного ремонтно-эксплуатационного депо. На месте работают ответственные службы КП "Киевпастранс".

Напомним, ранее мы сообщали, что на выходных в Киеве ограничат движение скоростного трамвая. На линии будут проводиться ремонтные работы от улицы Гната Юры.

Кроме того, 28 января мы сообщали, что возле метро "Бориспольская" в Киеве сошел с рельсов трамвай. Движение трамваев на этой ветке на час было приостановлено.

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Тег трамвай, трамваи, лесная, рельсы, контрактовая площадь

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