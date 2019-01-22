На станции метро "Гидропарк" в Киеве на рельсы упал человек

Травм мужчина не получил, его передали полицейским

Фото: Александр Яремчук

На станции метро "Гидропарк" в Киеве на рельсы упал человек //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/742/fd0/5c4742fd05815.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/742/fd0/5c4742fd05815.jpg 2019-01-22T18:21:00+02:00 Происшествия Травм мужчина не получил, его передали полицейским

На станции метро "Гидропарк" в Киеве человек упал на рельсы. Об этом сообщила начальник столичной подземки Наталья Макогон, передает УНИАН.

По словам Макогон, мужчину нашли на путях, травм он не получил. Пассажира передали сотрудникам полиции. В данное время выясняются все обстоятельства происшествия.

В метрополитене подчеркнули, что "красная ветка" метро работает в обычном режиме.

Напомним, 18 января мы писали, что на "зеленой линии" метро Киева остановилось движение из-за поломки поезда. В тот день некоторое время не работали станции "Дорогожичи", "Сырец" и "Лукьяновская".

Кроме того, утром 19 октября в Киеве в результате поломки поезда на станции "Почайна" было ограничено движение на синей ветке метрополитена. Движение поездов организовали от станции "Героев Днепра" до "Оболони", а также от станции "Теремки" до "Контрактовой площади". В метрополитене тогда извинились перед пассажирами за временные неудобства.

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