На зеленой линии метро Киева остановилось движение из-за поломки поезда
Не работают станции «Дорогожичи», «Сырец» и «Лукьяновская»
Движение по зеленой линии метрополитена Киева осуществляется только от станции "Красный хутор" до "Золотых ворот". Об этом сообщили в пресс-службе киевской подземки.
Кроме того, не работают для пассажиров станции "Дорогожичи", "Сырец" и "Лукьяновская". Причиной остановки движения называют поломку поезда. Об открытии движения в обычном режиме в метрополитене сообщат дополнительно.
Напомним, похожий случай произошел в октябре 2018 года. Утром 19 октября в Киеве в результате поломки поезда на станции "Почайна" было ограничено движение на синей ветке метрополитена. Движение поездов организовали от станции "Героев Днепра" до "Оболони", а также от станции "Теремки" до "Контрактовой площади". В метрополитене тогда извинились перед пассажирами за временные неудобства.
Кроме того, накануне мы сообщали, что две станции метро в Киеве сделают доступными для лиц с инвалидностью. Капитальный ремонт пройдет на станциях "Сырец" и "Политехнический институт".
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