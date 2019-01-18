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На зеленой линии метро Киева остановилось движение из-за поломки поезда

Сегодня, 12:23

Не работают станции «Дорогожичи», «Сырец» и «Лукьяновская»

На зеленой линии метро Киева остановилось движение из-за поломки поезда https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/1a8/e76/5c41a8e767b7a.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/1a8/e76/5c41a8e767b7a.jpg Транспорт Не работают станции «Дорогожичи», «Сырец» и «Лукьяновская»

Движение по зеленой линии метрополитена Киева осуществляется только от станции "Красный хутор" до "Золотых ворот". Об этом сообщили в пресс-службе киевской подземки.

Кроме того, не работают для пассажиров станции "Дорогожичи", "Сырец" и "Лукьяновская". Причиной остановки движения называют поломку поезда. Об открытии движения в обычном режиме в метрополитене сообщат дополнительно.

Напомним, похожий случай произошел в октябре 2018 года. Утром 19 октября в Киеве в результате поломки поезда на станции "Почайна" было ограничено движение на синей ветке метрополитена. Движение поездов организовали от станции "Героев Днепра" до "Оболони", а также от станции "Теремки" до "Контрактовой площади". В метрополитене тогда извинились перед пассажирами за временные неудобства.

Кроме того, накануне мы сообщали, что две станции метро в Киеве сделают доступными для лиц с инвалидностью. Капитальный ремонт пройдет на станциях "Сырец" и "Политехнический институт".

метро, поезд, метрополитен, Киевский метрополитен, движение транспорта

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