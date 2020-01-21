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На столичной Борщаговке возле ТЦ умер мужчина

21 января, 16:46

Александр Марущак

ЧП произошло на улице Гната Юры

Возле торгового центра на столичной Борщаговке (улица Гната Юры) во вторник, 21 января, умер мужчина. Тело, накрытое пленкой, пролежало на улице около двух часов.

"Возле торгового центра умер мужчина 1941 года рождения. На теле не выявлено следов насильственной смерти. Возможно, мужчине стало плохо. Точная причина смерти будет установлена после проведения экспертизы, также изучат его личную медицинскую карточку. Возможно, у мужчины были проблемы с сердцем. Тело мужчины уже увезли. Его родственников пока не нашли", – рассказали в полиции Киева.

Там добавляют, что так долго тело находилось на улице, поскольку понадобилось время, чтобы его осмотреть и оформить все необходимые документы.

Напомним, ранее в Харькове на узловой станции метро "Площадь Конституции" умер человек. Как сообщили в пресс-службе метрополитена, одному из пассажиров стало плохо в вагоне, после чего другие пассажиры вынесли его на платформу. Прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчины.

А в Киеве на перроне станции метро "Дворец спорта" умерла девятилетняя девочка, страдавшая тяжелой формой ДЦП. Также возле входа на станцию метро "Нивки" осенью обнаружили труп мужчины.

Кроме того, сообщалось, что в столичной подземке женщина упала на эскалаторе и получила серьезные травмы:

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Киев смерть Борщаговка

Источник: Сегодня

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