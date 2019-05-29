На судостроительном заводе в Киеве загорелся корабль: появилось видео

На судне проводились ремонтные работы

Фото: facebook.com/DSNSKyiv.

На территории судостроительного завода "Кузница на Рыбальском" в Киеве в среду, 29 мая, в первой половине дня загорелся пришвартованный корабль.

"На судне проводились ремонтные работы. Пожар возник в трюме корабля. В 9:23 поступил звонок с предприятия о пожаре и уже в 10:33 пожарным удалось локализировать возгорание на площади 100 квадратных метров. Тушение пожара продолжается. На месте работают четыре пожарных машины и 20 пожарных", – сообщили "Сегодня" в ГУ ГСЧС Киева.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

В 11:19 пожар ликвидировали. По предварительной информации это рыболовецкое судно, которое переделывают под военное, но вся информация засекречена.

Данных о пострадавших информации пока нет. Причины возникновении пожара еще неизвестны, их будут устанавливать правоохранительные органы. Но не исключено, что пламя появилось во время проведения ремонтных работ.

Напомним, утром 29 мая под Киевом в селе Чайки произошел пожар на АЗС. Так, возле будки охранника, где он в этот момент спал, разлили и подожгли 20 литров топлива.

Также мы писали, что 15 мая на улице Вышгородской в Киеве произошел сильный пожар, в результате которого погиб мужчина.

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