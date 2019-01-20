В Киеве легковушка "срезала" электроопору: водитель выжил и сбежал
Запчасти автомобиля, фонарь и провода со сбитого столба разлетелись на несколько десятков метров
В столице на Троещине водитель Audi А3 снес электрический столб и скрылся, оставив машину на месте происшествия. Инцидент произошел в субботу, 19 января, сообщает "Информатор".
Запчасти автомобиля, фонарь и провода со сбитого столба разлетелись на несколько десятков метров. Брошенное транспортное средство заметили прохожие и сообщили в полицию.
"По предварительной информации, автомобиль Audi А3 двигался на высокой скорости и не справился с управлением на скользкой дороге. В последствии машина влетела в электрический столб и снесла его", - говорится в сообщении.
В авто от удара сработали подушки безопасности. Возможно, это спасло водителя от трагических последствий.
На месте работали патрульные и сотрудники "Киевэнерго", которые пытались отключить сбитый столб от питания. По словам сотрудников полиции, номера на автомобиле зарегистрированы, поэтому личность водителя они установили и пытались выйти с ним на связь.
Детали инцидента выясняются.
Напомним, около 02:00 в воскресенье, 20 января, в Киевской области на трассе возле поворота на Чабаны столкнулись два грузовика, в результате чего погиб один из водителей. Прибывшим на место происшествия медикам оставалось только констатировать факт смерти. Предполагаемый виновник аварии отделался испугом и царапинами, а его транспортное средство отправили на штрафстоянку.
Ранее мы писали о том, что за прошлый 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях. Кроме того, напомним, что за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек.
Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве легковушка "срезала" электроопору: водитель выжил и сбежал". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киевской области столкнулись два грузовика: один из водителей погиб
Мужчина скончался до приезда медиков
В Киеве из-за пьяного водителя на Дорогожичах произошло ДТП с пятью машинами: фото и видео
Пять автомобилей столкнулись по "принципу домино"
Смертельное ДТП в Харьковской области: погибли два человека, еще один ранен
В результате аварии погибли двое пенсионеров, еще один оказался в больнице
В Василькове автомобиль сбил двух братьев-школьников
Оба мальчика находятся в больнице, водитель машины был трезв в момент ДТП
Масштабное ДТП в Харькове: столкнулись сразу шесть автомобилей
В результате аварии пострадал один человек