В Киеве легковушка "срезала" электроопору: водитель выжил и сбежал

Запчасти автомобиля, фонарь и провода со сбитого столба разлетелись на несколько десятков метров

Фото: Информатор

В Киеве легковушка "срезала" электроопору: водитель выжил и сбежал //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/44b/14a/5c444b14a8ebd.jpg //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/44b/14a/5c444b14a8ebd.jpg 2019-01-20T12:36:00+02:00 Происшествия Запчасти автомобиля, фонарь и провода со сбитого столба разлетелись на несколько десятков метров

В столице на Троещине водитель Audi А3 снес электрический столб и скрылся, оставив машину на месте происшествия. Инцидент произошел в субботу, 19 января, сообщает "Информатор".

Запчасти автомобиля, фонарь и провода со сбитого столба разлетелись на несколько десятков метров. Брошенное транспортное средство заметили прохожие и сообщили в полицию.

"По предварительной информации, автомобиль Audi А3 двигался на высокой скорости и не справился с управлением на скользкой дороге. В последствии машина влетела в электрический столб и снесла его", - говорится в сообщении.















В авто от удара сработали подушки безопасности. Возможно, это спасло водителя от трагических последствий.

На месте работали патрульные и сотрудники "Киевэнерго", которые пытались отключить сбитый столб от питания. По словам сотрудников полиции, номера на автомобиле зарегистрированы, поэтому личность водителя они установили и пытались выйти с ним на связь.

Детали инцидента выясняются.

Напомним, около 02:00 в воскресенье, 20 января, в Киевской области на трассе возле поворота на Чабаны столкнулись два грузовика, в результате чего погиб один из водителей. Прибывшим на место происшествия медикам оставалось только констатировать факт смерти. Предполагаемый виновник аварии отделался испугом и царапинами, а его транспортное средство отправили на штрафстоянку.

Ранее мы писали о том, что за прошлый 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях. Кроме того, напомним, что за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек.

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