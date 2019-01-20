Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
28,03
31,95
УКР
Главная   Новости в Киеве   Происшествия

В Киеве легковушка "срезала" электроопору: водитель выжил и сбежал

Сегодня, 12:36

Запчасти автомобиля, фонарь и провода со сбитого столба разлетелись на несколько десятков метров

Фото: Информатор
В Киеве легковушка "срезала" электроопору: водитель выжил и сбежал //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/44b/14a/5c444b14a8ebd.jpg //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/44b/14a/5c444b14a8ebd.jpg Происшествия Запчасти автомобиля, фонарь и провода со сбитого столба разлетелись на несколько десятков метров

В столице на Троещине водитель Audi А3 снес электрический столб и скрылся, оставив машину на месте происшествия. Инцидент произошел в субботу, 19 января, сообщает "Информатор".

Запчасти автомобиля, фонарь и провода со сбитого столба разлетелись на несколько десятков метров. Брошенное транспортное средство заметили прохожие и сообщили в полицию.

"По предварительной информации, автомобиль Audi А3 двигался на высокой скорости и не справился с управлением на скользкой дороге. В последствии машина влетела в электрический столб и снесла его", - говорится в сообщении.

В авто от удара сработали подушки безопасности. Возможно, это спасло водителя от трагических последствий.

На месте работали патрульные и сотрудники "Киевэнерго", которые пытались отключить сбитый столб от питания. По словам сотрудников полиции, номера на автомобиле зарегистрированы, поэтому личность водителя они установили и пытались выйти с ним на связь.

Детали инцидента выясняются.

Напомним, около 02:00 в воскресенье, 20 января, в Киевской области на трассе возле поворота на Чабаны столкнулись два грузовика, в результате чего погиб один из водителей. Прибывшим на место происшествия медикам оставалось только констатировать факт смерти. Предполагаемый виновник аварии отделался испугом и царапинами, а его транспортное средство отправили на штрафстоянку.

Ранее мы писали о том, что за прошлый 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях. Кроме того, напомним, что за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек.

Киев, авария, ДТП, водитель, полиция Киев

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве легковушка "срезала" электроопору: водитель выжил и сбежал". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киевской области столкнулись два грузовика: один из водителей погиб

Сегодня, 11:32

Мужчина скончался до приезда медиков

В Одессе водитель сбил мужчину, оттащил его на тротуар и скрылся с места аварии

Вчера, 21:35

60-летний мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу

В Ровно женщина погибла под колесами грузовика

Вчера, 12:46

Погибшая пересекала дорогу в неустановленном месте

В Киеве из-за пьяного водителя на Дорогожичах произошло ДТП с пятью машинами: фото и видео

Вчера, 10:01

Пять автомобилей столкнулись по "принципу домино"

Смертельное ДТП в Харьковской области: погибли два человека, еще один ранен

18 января, 15:21

В результате аварии погибли двое пенсионеров, еще один оказался в больнице

В Василькове автомобиль сбил двух братьев-школьников

18 января, 14:41

Оба мальчика находятся в больнице, водитель машины был трезв в момент ДТП

Масштабное ДТП в Харькове: столкнулись сразу шесть автомобилей

18 января, 13:47

В результате аварии пострадал один человек

В Запорожской области столкнулись грузовик и легковушка: есть погибший

18 января, 13:38

От полученных травм водитель легковушки скончался в больнице

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы