В Киевской области столкнулись два грузовика: один из водителей погиб
Мужчина скончался до приезда медиков
В Киевской области на трассе возле поворота на Чабаны столкнулись два грузовика, в результате чего погиб один из водителей. Происшествие случилось около 02:00 в воскресенье, 20 января, сообщает "Информатор".
"По предварительной информации, водитель одного из автомобилей не справился с управлением и въехал в отбойник. Сзади его догнал второй грузовик, водителя которого от удара буквально впечатало в сидение лобовым стеклом. От полученных травм он умер", – говорится в сообщении.
Прибывшим на место происшествия медикам оставалось только констатировать факт смерти. Предполагаемый виновник аварии отделался испугом и царапинами, а его транспортное средство отправили на штрафстоянку.
Детали инцидента установит следствие.
Напомним, 17 января в Василькове автомобиль сбил двух братьев-школьников. Водитель автомобиля KIA RIO наехал на детей на нерегулируемом пешеходном переходе. Двое братьев семи и одиннадцати лет госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Ранее мы писали о том, что за прошлый 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях. Кроме того, напомним, что за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек.
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