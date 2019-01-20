В Киевской области столкнулись два грузовика: один из водителей погиб

Мужчина скончался до приезда медиков

Фото: Информатор

В Киевской области столкнулись два грузовика: один из водителей погиб //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/43c/e7c/5c443ce7c01a0.jpg //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/43c/e7c/5c443ce7c01a0.jpg 2019-01-20T11:32:00+02:00 Происшествия Мужчина скончался до приезда медиков

В Киевской области на трассе возле поворота на Чабаны столкнулись два грузовика, в результате чего погиб один из водителей. Происшествие случилось около 02:00 в воскресенье, 20 января, сообщает "Информатор".

"По предварительной информации, водитель одного из автомобилей не справился с управлением и въехал в отбойник. Сзади его догнал второй грузовик, водителя которого от удара буквально впечатало в сидение лобовым стеклом. От полученных травм он умер", – говорится в сообщении.















Прибывшим на место происшествия медикам оставалось только констатировать факт смерти. Предполагаемый виновник аварии отделался испугом и царапинами, а его транспортное средство отправили на штрафстоянку.

Детали инцидента установит следствие.

Напомним, 17 января в Василькове автомобиль сбил двух братьев-школьников. Водитель автомобиля KIA RIO наехал на детей на нерегулируемом пешеходном переходе. Двое братьев семи и одиннадцати лет госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Ранее мы писали о том, что за прошлый 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях. Кроме того, напомним, что за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек.

Вы сейчас просматриваете новость " В Киевской области столкнулись два грузовика: один из водителей погиб". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...