На вокзале в Киеве орудуют банды карманников

В течение дня киевские оперативники разоблачили три группы карманников, которые "работали" в местах массового скопления людей. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.

Их интересовали кошельки и гаджеты, которые невнимательны пассажиры вокзала или посетители заведений быстрого питания оставляли без присмотра. Первый дуэт злоумышленников попал в поле зрения правоохранителей на площади Вокзальной. Правоохранители заметили подозрительных мужчину и женщину и решили их проверить. В ходе осмотра у них обнаружили кошелек с деньгами и банковской карточкой на имя другой женщины.

Кошелек вернули законной владелице. Преступниками являются уроженцы Закарпатской области.

Через несколько часов оперативники задержали еще трех жителей Закарпатья, 1981, 1999 и 2001 годов рождения. В кармане одного из них правоохранители обнаружили чужой мобильный телефон. Гаджет они украли у ресторана быстрого питания на улице Георгия Кирпы.

Из другого заведения питания на той же улице оперативники вывели третью группу злоумышленников из Закарпатья, 1974, 1982, 1997 и 2002 годах рождения. У них обнаружили кошелек с деньгами и банковскими карточками киевлянина. Сведения о событиях внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. После получения показаний, задержанных отпустили.

Напомним, ранее мы писали, что в последнее время в Киеве – настоящее засилье карманников. Эксперт дал рекомендации, как вести себя в толпе, чтобы не оказаться жертвой воров.

Кроме того, киевляне жалуются, что количество краж растет, а совершают их в основном лица ромской национальности: карманники вытаскивают кошельки и мобильные телефоны на улицах, кинотеатрах, магазинах, подземных переходах, в транспорте и даже не гнушаются воровать в медучреждениях.