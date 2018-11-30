На вокзале в Киеве орудуют банды карманников

Сегодня, 09:26

За день полицейские задержали три преступные группы

На вокзале в Киеве орудуют банды карманников
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В течение дня киевские оперативники разоблачили три группы карманников, которые "работали" в местах массового скопления людей. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.

Их интересовали кошельки и гаджеты, которые невнимательны пассажиры вокзала или посетители заведений быстрого питания оставляли без присмотра. Первый дуэт злоумышленников попал в поле зрения правоохранителей на площади Вокзальной. Правоохранители заметили подозрительных мужчину и женщину и решили их проверить. В ходе осмотра у них обнаружили кошелек с деньгами и банковской карточкой на имя другой женщины.

Кошелек вернули законной владелице. Преступниками являются уроженцы Закарпатской области.

19_10

Через несколько часов оперативники задержали еще трех жителей Закарпатья, 1981, 1999 и 2001 годов рождения. В кармане одного из них правоохранители обнаружили чужой мобильный телефон. Гаджет они украли у ресторана быстрого питания на улице Георгия Кирпы.

20_05

Из другого заведения питания на той же улице оперативники вывели третью группу злоумышленников из Закарпатья, 1974, 1982, 1997 и 2002 годах рождения. У них обнаружили кошелек с деньгами и банковскими карточками киевлянина. Сведения о событиях внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. После получения показаний, задержанных отпустили.

Напомним, ранее мы писали, что в последнее время в Киеве – настоящее засилье карманников. Эксперт дал рекомендации, как вести себя в толпе, чтобы не оказаться жертвой воров.

Кроме того, киевляне жалуются, что количество краж растет, а совершают их в основном лица ромской национальности: карманники вытаскивают кошельки и мобильные телефоны на улицах, кинотеатрах, магазинах, подземных переходах, в транспорте и даже не гнушаются воровать в медучреждениях.
Киев, кража, вор, карманники, вокзал, воровство, правоохранители, киевляне, пассажиры, воровка, кошелек, мобильные телефоны

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

На Дарнице задержали банду воров-иностранцев

10 Сентября, 14:44

Задержанным грозит до 6 лет тюрьмы

Происшествия

Фото: Национальная полиция Украины

За кражу кабеля в Киеве мужчина сядет на четыре года в тюрьму

14 Августа, 12:25

Вором оказался 33-летний житель Херсона
Загрузка...

Происшествия

Девочка украла кошелек у посетительницы кафе возле вокзала в Киеве

6 Ноября, 12:20

Кражу увидели правоохранители, 13-летнюю цыганку задержали

Происшествия

На вокзале в Киеве три воровки обокрали приезжего парня

17 Октября, 13:50

У пассажира похитили наушники стоимостью 5000 гривен

Происшествия

Киевлянин на Троещине украл у коммунальщиков кондиционер, но попался копам

9 Ноября, 11:54

Мужчину знали правоохранители за употребление наркотиков

Происшествия

Кражи и грабежи у Центрального вокзала в Киеве: как пассажирам не стать жертвой преступников (инфографика)

16 Июля, 12:43

За шесть месяцев 2018 года на территории вокзала и соседних улиц произошло более 400 преступлений
Загрузка...