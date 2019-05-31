Начальник охраны газопроводов в Киевской области погорел на взятке в 12 тыс. долларов

Мужчина был задержан при получении первой части взятки

Фото: facebook.com/lysenko.andrii.

Военная прокуратура разоблачила руководителя группы охраны магистральных газопроводов "Киевтрансгаза" во взяточничестве. Мужчина вымогал 12 тысяч долларов США, сообщил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

"Военная прокуратура Центрального региона Украины задержала руководителя группы охраны магистральных газопроводов при получении первой части взятки в размере шести тысяч долларов. Взамен на "вознаграждение" служащий должен был закрыть глаза на нарушения охраны газопровода", – написал Лысенко на своей странице в Facebook.

Установлено, что в апреле 2019 года руководитель группы по охране магистральных газопроводов Боярского линейного производственного управления магистральных газопроводов "Киевтрансгаза" потребовал от частного лица 10 000 долларов США. За эту сумму он пообещал не принимать меры реагирования и не сообщать правоохранителям об обнаруженных на частном земельном участке нарушениях.

Фото: facebook.com/lysenko.andrii

Фото: facebook.com/lysenko.andrii

Уже в мае служащий увеличил сумму за свои услуги до 12 000 долларов. 31 мая пир получении половины суммы взятки фигурант был задержан. Сейчас готовятся сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении от занимаемой должности.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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