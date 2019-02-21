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Нашествие опасных мух из Африки: в Киеве задержали 25 тонн зараженных апельсинов

Сегодня, 20:14

Эксперт объяснил, чем опасны крылатые "гости" из Египта

Фото: Pixabay
Нашествие опасных мух из Африки: в Киеве задержали 25 тонн зараженных апельсинов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/4dd/0c5/5c54dd0c565cc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/4dd/0c5/5c54dd0c565cc.jpg Происшествия Эксперт объяснил, чем опасны крылатые «гости» из Египта

На киевской таможне задержали контейнер с 25 тоннами апельсинов из Египта, который направлялся к одной из сетей супермаркетов. Заморские плоды представляют серьезную угрозу, говорят эксперты: все они заражены личинками средиземноморской плодовой мухи. Поэтому таможенники потребовали: или уничтожить фрукты, или вернуть их обратно в Африку. Покупатель теперь должен решить, что дешевле – и то, и другое стоит немалых денег. Утилизировать продукты следует на специальном предприятии под наблюдением таможенников.

Плоды, которые задержаны на киевской таможне, внешне ничем не отличается от тех, которые мы видим в супермаркетах или на рынках. Если бы не маленькое коричневое пятно, под которым уже развивается личинка средиземноморской мухи. В лабораториях Госфитослужба проверяет все импортные фрукты и овощи. Здесь держат оборону от заморских вредителей.

Каждый двадцатый плод в контейнере поразили личинки, похожие на большое рисовое зерно. Сама муха меньше нашей, но плодится в двадцать раз быстрее. В масштабах 25 тонн – это серьезная угроза, говорит заведующий лабораторией Сергей Кривошеев. Опасности для людей нет, говорит эксперт. Вреда для здоровья человека не больше, чем от червя в яблоке, но для сельского хозяйства средиземноморская муха может стать катастрофой. Насекомое родом из Марокко, в прошлом веке в Европе истребляла целые персиковые и абрикосовые сады. То же было и в Крыму в 1964-м, а несколько лет назад аграрии едва преодолели нашествия в Одесской области.

"Апельсин должен на ощупь быть тугой и не продавливаться пальцем. Не должно быть никаких проколов на кожуре, что указывает, что там не откладывались яйца мухи", – говорит Сергей Кривошеев, заведующий отделом фитосанитарного анализа.

С начала года это уже четвертый инцидент с импортными цитрусовыми, говорят в Госфитослужбе. Грузы с фруктами задерживали также во Львове и Одессе. Это были мандарины из Турции и Италии.

Напомним, в прошлом году пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" совместно с представителями фискальной службы обнаружили у иностранца экзотические тайские фрукты.

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Тег таможня, фрукты, насекомые, опасность

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