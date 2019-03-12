Насильник-шантажист отсидит 8 лет за издевательства над девушкой в Киевской области
Мужчина изнасиловал девушку, удерживал ее в своем доме и шантажировал
В Киевской области приговорили к 8 годам лишения свободы насильника, который несколько лет назад пьяный похитил, издевался и шантажировал молодую девушку. Об этом говорится на сайте прокуратуры Киевской области.
Правоохранители сообщают, что 45-летний преступник нашел на сайте "OLX" объявление 21-летней девушки о поиске работы, позвонил ей и пригласил якобы для проведения собеседования в свой дом в одном из сел Барышевского района Киевской области.
В нем пьяный мужчина напал на нее, избил, связал и изнасиловал. Далее он несколько часов держал ее в помещении, продолжая насиловать и издеваться.
Свои действия мужчина снимал на мобильный телефон, а затем шантажировал девушку, требуя 2000 долларов США. Иначе он обещал распространить фотоснимки и видеозапись в Интернете. Преступник отпустил потерпевшую лишь после того, как она пообещала привезти ему деньги.
Напомним, что в январе 2019 года пьяный ранее неоднократно судимый мужчина поссорился с провизором в харьковской аптеке. Под предлогом выдачи книги жалоб он позвал девушку выйти в торговый зал и затащил ее в подсобное помещение, где избил и изнасиловал. Также он забрал нее мобильный телефон.
Подозреваемого в изнасиловании оперативно задержали. Он сопротивлялся и нанес телесные повреждения работнику полиции.
Ранее мы сообщали, что харьковский педофил получил максимальный срок за изнасилование семилетней девочки. 67-летний злоумышленник ранее не раз угощал девочек сладостями, поэтому они без страха пошли с ним. В доме осужденный играл с жертвами в непристойные игры, а затем заперся с одной из них в комнате и изнасиловал.
Кроме того, в Харькове копы задержали мужчину, который изнасиловал падчерицу. Мужчина угрожал девушке, что выгонит ее из дому, если она не вступит с ним в половую связь.
Стоит напомнить, что ранее Верховной Раде предложили усилить защиту детей от половых преступлений, а также ввести кастрацию для педофилов.
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