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Насиловал и бил до смерти: в Киеве судят рецидивиста, замучившего женщину

12 июля, 12:58

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Со своей жертвой преступник познакомился на улице, предложив донести сумку

В Киеве правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 27-летнего мужчины, который несколько часов подряд бил женщину, которая отказалась удовлетворить его половую страсть. Впоследствии она умерла от полученных травм в больнице, сообщает полиция столицы.

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Жуткое преступление произошло зимой в Днепровском районе города Киева. Тогда в полицию обратился 26-летний киевлянин, который сообщил, что в квартире на кровати обнаружил обнаженного незнакомца и рядом с ним – свою избитую мать. По указанному адресу немедленно выехали экипажи патрульных и следственно-оперативная группа.

В квартире работники полиции обнаружили 27-летнего уроженца Херсонской области, ранее судимого за изнасилование.

"Как выяснилось, 51-летняя потерпевшая познакомилась с правонарушителем на улице. Неизвестный мужчина предложил женщине донести сумку домой, на что она согласилась. И когда злоумышленник оказался в квартире потерпевшей, он начал наносить телесные повреждения последний. Несколько часов подряд злоумышленник совершал в отношении женщины насильственные действия сексуального характера, но согласно проведенной экспертизы, изнасилования не было", – рассказал начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.

Врачи "скорой", которые прибыли на вызов, госпитализировали пострадавшую в больницу, где она впоследствии скончалась от полученных травм.

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Фигуранта задержали. Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 153 (Сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому на время расследования суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Сейчас досудебное расследование завершено и обвинительный акт передано в Днепровский районный суд. Злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о задержании в Киеве 41-летнего мужчины, который подозревается в сексуальном насилии и развращении малолетних, в частности, 10-летней девочки.

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преступление умерла следователи обвинительный акт

Источник: Сегодня

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