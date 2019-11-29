Задержание 41-летнего педофила в Киеве: стали известны подробности (видео)

При обысках у него нашли мобильный телефон с фотографиями порнохарактера, которые ему прислали дети

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Столичная полиция сообщила подробности задержания 41-летнего киевлянина, который подозревается в сексуальном насилии и развращении малолетних, в частности, 10-летней девочки.

Как уже сообщалось ранее, он знакомился с детьми в интернете "для удовлетворения собственной половой страсти неестественным путем".

"Мужчина познакомился с 10-летней девочкой и некоторое время общался с ней по интернету и мобильной связи. После того, как правонарушитель почувствовал доверительное отношение ребенка к себе, он начал вести разговоры на сексуальные темы, отправляя при этом изображения порнографического характера. Фигурант рассказывал о половых органах, актах и их значениях, взамен просил девочку прислать ему личные фото порнографического характера", – говорится в сообщении.

Позднее он договорился с ребенком о встрече и повел ее в заброшенное здание.

"Воспользовавшись беспомощным состоянием ребенка, мужчина начал прикасаться к ее телу и целовать, но последняя вырвалась и покинула помещение", – уточнили правоохранители.

При обысках у него нашли мобильный телефон с фотографиями порнографического характера, которые ему прислали сами малолетние.

Мужчине объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 153 (Сексуальное насилие) и ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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