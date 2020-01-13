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Ограбление известной певицы в Киеве: полиция рассказала детали

13 января, 12:42

Александр Марущак

Злоумышленников пока что не нашли

MARUV - If You Want Her

MARUV - If You Want Her / Фото: YouTube

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Полиция Киева продолжает поиски злоумышленников, которые в субботу, 11 января, около 17:00 совершили кражу из автомобиля певицы MARUV (Анны Корсун), украв из салона сумку певицы с деньгами и драгоценностями. Как рассказали нам в полиции Киева, злоумышленники до сих пор не пойманы, проводиться их розыск.

"Пока точная сумма украденного неизвестна. Певица должна принести в полицию документы, подтверждающие стоимость драгоценностей, которые были в ее сумке. Следователи изымают и изучают видео с камер видеонаблюдения на Богдана Хмельницкого, где была совершена кража из автомобиля. Они должны отследить маршрут злоумышленников и точно установить, сколько их было в момент похищения сумки из автомобиля", – рассказали в полиции Шевченковского района.

Напомним, в июле после выступления на концерте Europa Plus LIVE в Москве с певицей MARUV также произошла неприятная ситуация – артистку ограбил один из фанатов.

Также мы писали, что в Черновцах в дом к двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников , которые избили 78-летнего хозяина и вымогали деньги. Позже он оказался в больнице с черепно-мозговой травмой. Добычей злоумышленников стали 200 долларов и пять тысяч гривен.

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Киев кража ограбление MARUV

Источник: Сегодня

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