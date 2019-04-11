В Черновцах двое разбойников ограбили пенсионеров
Двое грабителей посреди ночи ворвались в дом пожилой пары
В Черновцах в дом ко двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина, и начали вымогать у них деньги. Позже он оказался в больнице с черепно-мозговой травмой.
Стражи порядка открыли уголовное производство по статье "разбой". Известно, что добычей злоумышленников стали 200 долларов и пять тысяч гривен, которые были сбережениями стариков. На месте происшествия работали полицейские, криминалисты и кинологи.
"Полицейские отрабатывают районы совершения преступления, проводится осмотр места происшествия, подворовой обход прилегающей территории, устанавливаются и опрашиваются возможные свидетели и очевидцы. На поиски злоумышленников направлен личный состав всех подразделений полиции и другие правоохранительные органы", – объяснила Диана Козлова, спикер управления Нацполиции в Черновицкой области.
Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 8 апреля в Харькове неизвестные взорвали банкомат. Как выяснилось, злоумышленники применили самодельную взрывчатку, которую сумели втиснуть внутрь устройства, и похитили все деньги, которые были внутри.
Ранее в Харькове неизвестные взорвали банкомат по улице Большой Опанасовской, но добраться до денег тогда не сумели.
Также мы сообщали, что в результате взрыва банкомата по улице Академика Вальтера в Харькове было похищено около 200 тысяч гривен.
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