Опасная езда в Киеве: доставщик еды "оседлал" троллейбус (видео)

Киевлян шокировало поведения доставщика еды, который в вечернее время катался с сумкой на лестнице троллейбуса с бортовым номером №4345. Молодой человек, заметив, что его снимают на видео с проезжающего рядом автомобиля, начал пританцовывать на лестнице троллейбуса, показывать неприличные жесты пальцами рук и даже скользил ногой по асфальту во время движения троллейбуса.

Как рассказали сайту "Сегодня" в КП "Киевпастранс", человек с сумкой катался на троллейбусе №47 (улица Милославская – станция метро "Минская"). Троллейбус возит пассажиров с Троещины на Оболонь. На этом троллейбусе работают посменно два водителя – мужчина и женщина.

"В вечер, когда человек с сумкой устроил опасные покатушки на лестнице троллейбуса, за рулем находилась женщина-водитель. Она ехала нулевым рейсом в депо с Троещины на Куреневку в троллейбусное депо №4. И, скорее всего, пассажиров в салоне уже не было. Катающегося парня на лестнице троллейбуса она не заметила, только уже потом увидела видео в социальных сетях. Водитель сама удивилась, что такое было. Скорее всего, этот человек недолго находился на лестнице, а на остановке просто спрыгнул", – рассказали нам в "Киевпастрансе".

Там отмечают, что действия молодого человека с сумкой очень опасны. И так ни в коем случае поступать нельзя. Человек на лестнице мог просто не удержаться и упасть на повороте или получить удар током.

"Всех водителей мы инструктируем, что в таких случаях они должны делать одно – сразу остановить транспортное средство и на место вызывать патрульную полицию. И при этом не встревать в разборки и в споры с неадекватными пассажирами. Такие опасные покатушки мог устроить только неадекватный человек, под воздействием алкоголя или наркотиков. Или очередной блогер, жаждущий славы и лайков в социальных сетях. Судя по тому, что он вытворяет во время движения троллейбуса – человек просто не ценит жизнь", – рассказали нам в "Киевпастрансе".

Напомним, в Киеве и пригородах участились случаи зацеперства на транспорте. В 2018 году возле Броваров погиб 10-классник, который влез на крышу электрички, чтобы прокатиться с ветерком и сделать зрелищный кадр. Мальчик получил сильный разряд тока и погиб на месте.

Кроме того, в Киеве на электричке, прибывшей на станцию Борщаговка, увидели юного бритоголового парня. Теперь правоохранители ищут родителей подростка.

Также мы сообщали, что "Укрзализныця" усилит патрулирование станций, на которых часто бывают подростки-зацеперы. В частности, любителей опасных селфи будут ловить на станциях Киев-Пассажирский, Дарница, Петровка, Киев-Волынский, Фастов, Беличи, Ирпень, Бровары и других, сообщили в компании.

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