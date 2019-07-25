Под Киевом девушка подорвалась на гранате: фото с места ЧП

По предварительной информации, пострадавшая пыталась закопать гранату в поле











После взрыва гранаты в Киеве, в результате которого погиб мужчина, в пригороде столицы произошло новое ЧП. Так, в одном из жилых массивов в Крюковщине взорвалась граната, пострадала девушка. Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел накануне вечером. По данным издания, взрыв прогремел в десяти метрах от одного из жилых комплексов. Вскоре после ЧП на территорию ЖК приползла окровавленная девушка: она добралась до ближайших домой и попросила о помощи. Ее госпитализировали с ранениями спины.

По предварительной информации, как уточняет издание, пострадавшая пыталась закопать гранату в поле.

Обстоятельства инцидента устанавливают правоохранительные органы.

Ранее в Киевской области участник антитеррористической операции после ссоры с женой взорвал гранату.

Также мы сообщали о подрыве гранаты в помещении банка в Луганской области.

Новости "Сегодня" писали, что в Харьковской области мужчина спас более полусотни людей от взрыва гранаты. Пострадать в салоне могли все, потому что осколки такой взрывчатки разлетаются на 200 метров.

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