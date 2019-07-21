Сделать стартовой
26,03
29,2
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

Под Киевом конфликт работников ритуальных служб закончился дракой со стрельбой

21 июля, 13:55

В результате "разборок" пострадал 26-летний парень

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области
Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области.

В Ирпене произошел конфликт между двумя организациями, которые занимаются ритуальными услугами. В результате драки со стрельбой пострадал 26-летний парень. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

"Ссора между работниками погребальных служб, которая переросла в драку со стрельбой, произошла среди группы людей. Так, старший мужчина, грубо нарушая общественный порядок, действуя с особой дерзостью, нанес кулаком удар в лицо младшему оппоненту. Затем он выхватил пистолет и произвел два выстрела", – говорится в сообщении.

Пострадавшего 26-летнего жителя Ворзеля госпитализировали. Медики диагностировали непроникающее огнестрельное ранение левой подключичной области и передней брюшной стенки.

На месте "разборок" полицейские обнаружили и изъяли оружие "ПМР" калибра 9 мм, разрешительные документы, магазин и шесть патронов с резиновыми пулями. Также изъят и помещены на площадку временного содержания автотранспорт участников конфликта.

"Стрелком оказался 59-летний житель пгт. Гостомель. Он сейчас задержан", - добавили в полиции.

По факту хулиганства открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. 

Ранее в Киеве в одном из ресторанов на Троещине мужчина открыл стрельбу в ресторане и серьезно ранил барменшу.

Также сообщалось о стрельбе в центре Киева, в результате которой пострадал патрульный полицейский.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег стрельба, ритуальные услуги, ирпень

Вы сейчас просматриваете новость " Под Киевом конфликт работников ритуальных служб закончился дракой со стрельбой". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве обстреляли рейсовый автобус

Сегодня, 00:48

В результате происшествия никто не пострадал

В Киеве на Академгородке обстреляли маршрутку, полиция ввела план "Перехват"

Вчера, 13:42

"Стрелок" и его попутчик задержаны копами и уже дают показание

Суд в Одессе приступил к рассмотрению дела "стрелка с Греческой"

19 июля, 15:06

Ходияка подозревают в убийстве как минимум одного человека

В Винницкой области пытались застрелить стоматолога

19 июля, 14:33

Спасаясь, женщина-врач выпрыгнула из окна кабинета

Самое приятное горькое лекарство от инфаркта и инсульта

Лучшая песня в истории человечества: опубликован рейтинг

Виктор Павлик откровенно рассказал о своей 25-летней "жене"

Найден способ снизить риск развития злокачественных опухолей

«Обнять и плакать»: Леся Никитюк показала свое лицо без макияжа

Красотка на велосипеде: еще она — балерина и деловая женщина

Ядовитый осколок Нибиру бухнул в Чёрное море - уфологи

Кейт Миддлтон вернула принца Уильяма после расставания

В Украине станет больше получателей субсидий

​Самый крупный тираннозавр в мире

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

15 красавиц российского кино

Для детей, пенсионеров и многих других: в Украине появится новая социальная служба

Сегодня, 07:51

Ее главная задача – проверять законность получения соцвыплат украинцами и "вычислять" мошенников

Не прячьте зонты: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:24

В понедельник, 22 июля осадки накроют западные, центральные и северные области

Лишить Украину дохода: эксперт о том, сколько освоят друзья Путина на "Северном потоке-2"

Вчера, 07:16

Европа не повторяет путь США в сланцевой добыче газа из-за геологических и юридических особенностей

Почем отдых в Украине: цены и самые популярные направления в 2019 году

19 июля, 07:00

Экономнеделя на двоих на наших курортах стартует от 2,5 тысячи грн, а люкс — от 22 тысяч

Сольный концерт: Димаш сыграл с младшим братом на домбре

Он не собирается жениться: 7 признаков несерьезных отношений

в сети шокированы фото голого сына Ксении Собчак в Instagram
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь