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Под Киевом легковушка на скорости влетела под фуру и вспыхнула: есть погибший

31 мая, 07:31

Водитель BMW от полученных травм скончался на месте

Под Киевом на Житомирской трассе, у населенного пункта Копылов, легковушка на скорости более 200 километров в час влетела под припаркованный грузовик. Об этом сообщает "Информатор".

Жуткое ДТП произошло вечером 30 мая, около 18:30. Как рассказал водитель фуры, его машина была припаркована на обочине, когда под нее влетела BMW. Легковушка фактически полностью оказалась придавленной под фурой, а потом загорелась. В результате аварии погиб водитель BMW оказался мертв. Водитель грузовика не пострадал.

Отметим, что на спидометре BMW стрелка остановилась на цифре 210 километров в час. По какой причине автомобиль ехал с такой скоростью, неизвестно. Детали случившегося устанавливаются.

Как сообщалось, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.

В стране намерены проектировать дороги с безопасными левыми поворотами на оживленных трассах. Именно в таких местах чаще всего случаются аварии. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":


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Тег Киев, ДТП, фура, киевская область, легковушка, погибший, житомирская трасса

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