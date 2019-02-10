Под Киевом микроавтобус насмерть сбил парня и скрылся с места ДТП

Авария произошла в селе Скибин Броварского района

Под Киевом микроавтобус насмерть сбил парня и скрылся с места ДТП 2019-02-10T10:27:00+02:00 Происшествия Авария произошла в селе Скибин Броварского района









Под Киевом микроавтобус Renault Trafic насмерть сбил молодого парня и скрылся с места происшествия. ДТП случилось в селе Скибин Броварского района около 04:20 утра в воскресенье, 10 февраля, сообщает "Информатор".

По его данным, автомобиль двигался со стороны Чернигова в направлении Броваров. В населенном пункте Скибин микроавтобус сбил парня на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия.

Очевидцы аварии начали преследовать автомобиль Renault Trafic и вызвали полицию. Правоохранителям удалось остановить машину подозреваемого и задержать мужчину. Водителем микроавтобуса оказался мужчина 1986 года рождения.

От полученных травм пешеход скончался на месте. Личность погибшего установлена, им оказался 22-летний местный житель. По какой причине водитель уехал, а также при каких обстоятельствах произошел наезд – установит следствие.

Ранее мы писали о том, что за прошлый 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Отметим, что водители в Украине чаще всего гибнут из-за непристегнутого ремня. Для повышения безопасности украинцев даже хотят увеличить штрафы за непристегнутый ремень, но водителям он мешает. Они могут спасти от беды– на переднем сиденье на 40-50%, на заднем – до 75%.

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