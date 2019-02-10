Под Киевом микроавтобус насмерть сбил парня и скрылся с места ДТП
Авария произошла в селе Скибин Броварского района
Под Киевом микроавтобус Renault Trafic насмерть сбил молодого парня и скрылся с места происшествия. ДТП случилось в селе Скибин Броварского района около 04:20 утра в воскресенье, 10 февраля, сообщает "Информатор".
По его данным, автомобиль двигался со стороны Чернигова в направлении Броваров. В населенном пункте Скибин микроавтобус сбил парня на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия.
Очевидцы аварии начали преследовать автомобиль Renault Trafic и вызвали полицию. Правоохранителям удалось остановить машину подозреваемого и задержать мужчину. Водителем микроавтобуса оказался мужчина 1986 года рождения.
От полученных травм пешеход скончался на месте. Личность погибшего установлена, им оказался 22-летний местный житель. По какой причине водитель уехал, а также при каких обстоятельствах произошел наезд – установит следствие.
Ранее мы писали о том, что за прошлый 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Отметим, что водители в Украине чаще всего гибнут из-за непристегнутого ремня. Для повышения безопасности украинцев даже хотят увеличить штрафы за непристегнутый ремень, но водителям он мешает. Они могут спасти от беды– на переднем сиденье на 40-50%, на заднем – до 75%.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Под Киевом микроавтобус насмерть сбил парня и скрылся с места ДТП". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве пьяный водитель снес защитный бордюр и "улетел" с дороги
Авария произошла на пересечении проспекта Владимира Маяковского и Теодора Драйзера
Супруг королевы Великобритании сдал свои водительские права
17 января Land Rover Freelander, за рулем которого находился принц Филип, столкнулся с автомобилем KIA на оживленном перекрестке
Под Харьковом произошло тройное ДТП: есть пострадавшие
Пострадавших с травмами госпитализировали в больницу
На Прикарпатье автомобиль насмерть сбил 85-летнюю женщину
От полученных травм пешеход скончалась в больницу
ФОТОФАКТ. В Запорожье у маршрутки на ходу отлетело колесо
В ходе инцидента обошлось без пострадавших
В Полтавской области легковушка насмерть сбила велосипедиста
От полученных травм 69-летний мужчина скончался в реанимации