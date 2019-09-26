Под Киевом мужчина убил знакомого из-за мусора

Фото: ГУ Нацполиция Киевской области

В Глевахе под Киевом произошло убийство в одном из дачных домов садового общества, полиция устанавливает личность погибшего. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киевской области.

"Сообщение по спецлинии "102" о том, что убит человек, поступило от председателя одного из местных садовых обществ. Злоумышленника, который лишил жизни своего знакомого, задержали на месте. Во время следственных действий было установлено детали преступления. Трое мужчин отдыхали с нескольким бутылками "хмельной". Когда же хозяин пошел спать, здесь и развернулся конфликт между двумя, так сказать, товарищами. Одному из них просто не понравилось, как его друг "вынес мусор". Взял нож и ударил в грудь, от чего мужчина умер сразу", - говорится в сообщении.

Фото: ГУ Нацполиции Киевской области

Хозяин помещения и работник садового общества придержали мужчину до приезда полиции.

"В содеянном он признался. По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает личность погибшего. Известно лишь его имя. Никаких документов при нем не было", - резюмировали в полиции.

Ранее сообщалось, что в квартире на улице Попова в Оболонском районе Киева была найдена мертвой 16-летняя девушка. В убийстве подозревают отца школьницы, который был лишен родительских прав. Полиция выяснила, что накануне между ними возник конфликт из-за того, что мужчина пришел домой пьяным.

Также правоохранители Киевской области раскрыли убийство директора украинской компании немецкого концерна Сaparol 42-летнего Павла Зможного, которое произошло в Крушинке в 2016 году. Организаторы и исполнители преступления задержаны.

Смотрите подробности убийства Зможного в сюжете:

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