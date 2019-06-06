Сделать стартовой
26,93
30,32
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

Под Киевом на Одесской трассе произошло тройное ДТП: погиб мужчина

6 июня, 12:09

Спасатели деблокировали водителя Hyundai, однако он умер на руках у медиков

Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua.

В Киевской области на 74 километре Одесской трассы недалеко от Белой Церкви в ночь на четверг, 6 июня, произошло ДТП с участием трех автомобилей Renault Midlum, Hyundai i30 и ВАЗ 21099.

"Спасатели с помощью механического инструмента начали проведение спасательных работ по деблокированию пострадавшего из искореженного автомобиля Hyundai i30", – говорится в сообщении.

После того, как мужчину деблокировали, он скончался на руках медиков.

В результате аварии пострадали еще два человека.

Новости "Сегодня" сообщали, что в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.

В стране намерены проектировать дороги с безопасными левыми поворотами на оживленных трассах. Именно в таких местах чаще всего случаются аварии. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег авария, ДТП, киевская область

Вы сейчас просматриваете новость " Под Киевом на Одесской трассе произошло тройное ДТП: погиб мужчина". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жуткое ДТП в Виннице: появилось видео столкновения "скорой" и девочки-велосипедистки

Вчера, 19:42

Девочка ехала на велосипеде, слушая музыку, и не слышала сирены медицинской машины

Сбитый трамваем житель Львова отсудил у водительницы 70 тысяч грн морального ущерба

Вчера, 15:45

28-летнего мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе сбил трамвай №6

Известный актер разбил свой суперкар спустя 15 минут после покупки

Вчера, 14:38

Полиция определит, какой ущерб был нанесен пострадавшим в ДТП автомобилям

Появились новые фото жуткого ДТП с такси на Надднепрянском шоссе в Киеве

Вчера, 12:15

В салоне такси была женщина-пассажир, ее госпитализировали

Что на самом деле произошло с Мосийчуком в телеэфире

С украинцев начнут взимать абонплату за "коммуналку": детально

Осторожно, афера: как мошенники "разводят" украинцев

Эксперты назвали наиболее чистые и загрязненные реки в Украине

Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"

Как похудеть в области живота: 7 способов, которые работают

Медики рассказали, как щитовидка влияет на женское здоровье

Постановлениям об отмене закона об украинизации не дали пройти

Кабмин одобрил увольнение 13 глав ОГА, в том числе Савченко

Почему треснуло стекло нового моста в Киеве. Две версии

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Новый статус для Украины и больше оружия: что подготовил для нас Вашингтон

Вчера, 07:51

Статус главного союзника США значительно укрепит безопасность нашей страны

Убийство пятилетнего Кирилла: реакция жены подозреваемого

Вчера, 07:38

Мама погибшего малыша готовится к похоронам

"Ит из Зе…": украинский президент глазами Запада

4 июня, 11:03

Что писали о Зеленском западные СМИ

Импичмент по-президентски: какой законопроект Зеленский предложил Раде

4 июня, 07:00

У гаранта хотят закон вне очереди, а спикер критикует его предложения

Супрун ответила Зеленскому на предложение уйти в отставку

В Одессе «титушки» пытались захватить чужую квартиру. Фото

В Украине увеличили размер декретных - Фонд соцстрахования
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь