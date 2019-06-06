Под Киевом на Одесской трассе произошло тройное ДТП: погиб мужчина
Спасатели деблокировали водителя Hyundai, однако он умер на руках у медиков
В Киевской области на 74 километре Одесской трассы недалеко от Белой Церкви в ночь на четверг, 6 июня, произошло ДТП с участием трех автомобилей Renault Midlum, Hyundai i30 и ВАЗ 21099.
"Спасатели с помощью механического инструмента начали проведение спасательных работ по деблокированию пострадавшего из искореженного автомобиля Hyundai i30", – говорится в сообщении.
После того, как мужчину деблокировали, он скончался на руках медиков.
В результате аварии пострадали еще два человека.
Новости "Сегодня" сообщали, что в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.
В стране намерены проектировать дороги с безопасными левыми поворотами на оживленных трассах. Именно в таких местах чаще всего случаются аварии. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":
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