Под Киевом на трассе столкнулись пять машин: есть пострадавшие

Водитель Skoda решил совершить обгон, но врезался в Volkswagen, который отбросило на другие машины

Фото: патрульная полиция Киевской области.

Под Киевом в четверг, 4 июля, во второй половине дня на 33 километре автодороги Киев – Ковель произошло ДТП с участием пяти транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

"Участники ДТП, которое произошло вчера около 3:00 дня – водители автомобилей Volkswagen Golf, Hyundai Accent, Skoda Octavia, Lexus GX 470 и автобуса Рута. По словам свидетеля, авто Skoda совершало обгон, и сразу после того столкнулось с Volkswagen. Водитель Volkswagen в тот момент совершал поворот налево. Однако из-за столкновения со Skoda завершить поворот не удалось, и Volkswagen отбросило на Lexus, далее по инерции на Hyundai и автобус Рута", – говорится в сообщении.







Водители и пассажиры автомобилей Volkswagen Golf и Hyundai Accent госпитализированы.

Ранее в пресс-службе патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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