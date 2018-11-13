Под Киевом подростки до смерти избили бездомного

Сегодня, 15:30

Подозреваемым всего 16 и 17 лет, они задержаны

Под Киевом подростки до смерти избили бездомного

В пригороде столицы, городе Ирпень, произошло жестокое преступление. Два молодых человека в нетрезвом состоянии до смерти забили 49-летнего бездомного мужчину. Тело погибшего нашли случайные свидетели в лесополосе на берегу местного озера, недалеко от гаражного кооператива. Сотрудники Ирпенского отдела полиции задержали подозреваемых.

"Во время проведения розыскных действий следствие установило, что к совершению указанного преступления причастны двое местных парней 16 и 17 лет, которые распивали спиртные напитки на берегу озера именно в то время, когда там рядом отдыхал пострадавший. Между бездомным и подростками возник конфликт, в ходе которого несовершеннолетние нанесли бездомному несколько ударов ногами по голове и туловищу. Вследствие этих телесных повреждений потерпевший скончался", – сообщили в Нацполиции Киевской области.

Подозреваемым суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжелое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

Напомним, ранее были задержаны подростки в Белоцерковском районе. Их также подозревают в убийстве мужчины без определенного места жительства.

Кроме того, накануне на Печерске двое подростков отняли у пенсионера мобильный телефон. Парней быстро задержали, в Киеве устроили разбой уроженцы Житомирской области.
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Автор:

Наталья Мамчур

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