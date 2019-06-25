Под Киевом подростки-зацеперы устроили экстрим на электричке

Пятеро подростков залезли на электричку в Ирпене

Фото: dtp.kiev.ua.

В Ирпене под Киевом заметили нескольких подростков-зацеперов. Как сообщается в паблике "dtp.kiev.ua" в Facebook, пятеро подростков залезли на электричку.

На опубликованном фото видно, что четверо из них залезли на кабину машиниста, а еще один повис сбоку.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" усилит патрулирование станций, на которых часто бывают подростки-"зацеперы". В частности, любителей опасных селфи будут ловить на станциях "Киев-Пассажирский", "Дарница", "Петровка", "Киев-Волынский", "Фастов", "Беличи", "Ирпень", "Бровары" и других, сообщили в компании.

Как известно, штрафы, которые придется выплатить родителям детей и подростков-зацеперов, в 2018 году значительно выросли и составляют от 850 до 1700 грн. Однако железнодорожники сомневаются, что карательные методы могут существенно повлиять на ситуацию.

Новости "Сегодня" сообщали, что на электричке, которая ехала из Ирпеня в Киев, заметили четырех девочек. Школьницы ехали, прицепившись к кабине электропоезда. Прибыв в Киев, любительницы острых ощущений спрыгнули на перрон, а одна из них оказалась на рельсах, чудом не угодив под электричку. С путей девочку на перрон вытащила подружка.

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