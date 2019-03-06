Под Киевом полиция с собаками искала двух пропавших девочек

Школьницы вышли из учебного заведения и пропали

Фото: Нацполиция

Под Киевом полиция с собаками искала двух пропавших девочек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fd5/6dd/5c7fd56dd5f6d.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fd5/6dd/5c7fd56dd5f6d.jpeg 2019-03-06T16:14:00+02:00 Происшествия Школьницы вышли из учебного заведения и пропали

Правоохранители Киевской области и столицы совместно разыскали двух пропавших девочек. Так, в Киеве две школьницы вышли из учебного заведения и не вернулись домой. Одна из них проживает в селе Крюковщина Киево-Святошинского района, рассказали в полиции столичного региона.

На территории Киево-Святошинского района работники полиции нашли женщину-свидетеля, которая видела девочек накануне их исчезновения. По ее словам, девочки ушли из города Вишневое через поле, в направлении столицы.

На поиски пропавших отправились кинологическая служба, пять групп реагирования патрульной полиции и неравнодушные люди. Тщательно были осмотрены все овраги и насаждения. Поисковая собака привела к одной из остановок транспорта в городе Вишневое, где след несовершеннолетних оборвался.

Однако работники полиции уже через несколько часов нашли девочек: копы Киева обнаружили их дома у третьей подруги. Оказывается, у одной из девушек разрядился мобильный телефон, вторая – забыла его в школе. Чтобы предупредить взрослых о том, что у них все в порядке, они решили поехать из пригорода в Киев, к подруге, и оттуда позвонить родителям.

Напомним, в прошлом году под Киевом благодаря местному жителю удалось вернуть родителям 13-летнего мальчика, который ранее сбежал из дома в столице. По словам подростка, он покинул дом и пешком шел из Киева в Узин – к тете в гости. А это около 100 километров по морозу.

Ранее в полиции озвучили ряд советов для родителей. Во-первых, необходимо сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов. Кроме того, родители могут передать информацию о пропавшем ребенке Службе розыска детей "Магнолия" по номеру 116 000, а если ребенок пропал в Европе – то по единому европейскому номеру 116111. Также следует обязательно известить местную полицию.

Чтобы предотвратить такие случаи, родителям советуют общаться с детьми и интересоваться их жизнью. Кроме того, родителям рекомендуют приучать детей к тому, что они всегда могут обратиться за помощью по телефону "102", и не следует пугать маленьких детей полицией .

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