Под Киевом нашли пропавшего 13-летнего мальчика

Под Киевом благодаря местному жителю удалось вернуть родителям 13-летнего мальчика, который ранее сбежал из дома в столице. По словам подростка, он покинул дом и пешком шел из Киева в Узин – к тете в гости. А это около 100 километров по морозу, рассказали в ГУ НП Киевской области.

Об исчезновении школьника сообщили в одно из управлений полиции Киева. Горе-путешественника заметил 22-летний парень в Васильковском районе вчера на дороге, около 23:00. Патрульные прибыли на место, пообщались с подростком и после проверки информации установили, что он уже находится в розыске.

Связавшись со столичными коллегами, областные полицейские надели на путешественника форменную куртку полиции, обогрели и накормили сладостями, а впоследствии передали мальчика сотрудникам ювенальной превенции Киева.

Ранее столичная полиция разыскивали мальчика, который 2 ноября в 9:00 ушел из дому и не вернулся. Роман Сычок потерялся на Лесном массиве.

Также мы сообщали, что в поселке Покотиловка Харьковской области правоохранители обнаружили в лесополосе тело пропавшей 15-летней девочки, которая 2 ноября отправилась на учебу в Харьков, но домой так и не вернулась.