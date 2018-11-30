Под Киевом нашли пропавшего 13-летнего мальчика

Сегодня, 20:35

Юный беглец собирался пройти 100 километров по морозу

Под Киевом нашли пропавшего 13-летнего мальчика

Под Киевом благодаря местному жителю удалось вернуть родителям 13-летнего мальчика, который ранее сбежал из дома в столице. По словам подростка, он покинул дом и пешком шел из Киева в Узин – к тете в гости. А это около 100 километров по морозу, рассказали в ГУ НП Киевской области.

Об исчезновении школьника сообщили в одно из управлений полиции Киева. Горе-путешественника заметил 22-летний парень в Васильковском районе вчера на дороге, около 23:00. Патрульные прибыли на место, пообщались с подростком и после проверки информации установили, что он уже находится в розыске.

Связавшись со столичными коллегами, областные полицейские надели на путешественника форменную куртку полиции, обогрели и накормили сладостями, а впоследствии передали мальчика сотрудникам ювенальной превенции Киева.

Ранее столичная полиция разыскивали мальчика, который 2 ноября в 9:00 ушел из дому и не вернулся. Роман Сычок потерялся на Лесном массиве. 

Также мы сообщали, что в поселке Покотиловка Харьковской области правоохранители обнаружили в лесополосе тело пропавшей 15-летней девочкикоторая 2 ноября отправилась на учебу в Харьков, но домой так и не вернулась. 
Киев, пропавшие, потерялся, полицейские, пропал человек, патрульные
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti

Под Киевом пропала 14-летняя девочка

8 Ноября, 20:19

Подросток сбежал из реабилитационного центра

Происшествия

Девочек ищут с 17 августа. Фото: ГУ НП Киева

В Киеве пропали две школьницы

20 Августа, 15:44

Девочки ушли c акции в парке и три для не дают о себе знать
Загрузка...

Происшествия

Девочка больше суток не появляется дома. Фото: Киев Оперативный

Под Киевом пропала 15-летняя девочка

12 Августа, 14:50

Школьница выглядит старше своих лет

Происшествия

Фото: ГУ НП Киева

Полиция нашла 13-летнего школьника, пропавшего в Киеве

10 Августа, 23:13

Юный киевлянин сбежал из дома из-за ссоры с родителями
Загрузка...